'Najveća gubitnica': Diane 32 godine nije dobila zlatni kipić...

Ni ovogodišnja 92. po redu dodjela Oscara nije bila naklonjena za kantautoricu Diane Warren (63) koja je kući ponovno otišla bez osmijeha na licu.

Diane je bila nominirana za pjesmu 'I’m Standing With You' iz drame 'Breakthrough'. Pjesmu je na dodjeli izvela glavna glumica filma Chrissy Metz (39). Iako je Diane bila sretna kako je Chrissy izvela pjesmu, nakon nastupa nije slavila s kipićem u ruci.

Naime, kategoriji za najbolju glazbu slavio je film Joker, a najbolju originalnu pjesmu ima Elton John (72) za 'I'm Gonna Love Me Again' iz biografskog filma 'Rocketman'.

Time Diane nastavlja svoj niz gubitaka koji je krenuo davne 1988. kad je 'zaradila' prvu nominaciju za Oscara. Tad je napisala pjesmu 'Nothing’s Gonna Stop Us Now' koja je izvedena u filmu 'Mannequin'.

Na crvenom tepihu Warren je otkrila kako je ona žena koja je najviše puta nominirala u 92 godine Oscara, a da zlatni kipić u ruke nije primila.

- Uredu sam s tim. Jako je cool. Imam priliku biti ovdje - istaknula je kantautorica.

Za najbolju originalnu pjesmu bila je nominirala i 1997. s pjesmom 'Because You Loved Me', 1998. s 'How Do I Live', godinu dana nakon s 'I Don’t Want to Miss a Thing'.

Prije 20 godina zlatni kipić nije osvojila ni s 'Music of My Heart', 2002 s 'There You’ll Be', a 2015 s 'Grateful', 2016 s 'Til It Happens to You', 2018 s 'Stand Up for Something', a prošle godine ni s 'I’ll Fight'.

