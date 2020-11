Brojni citati iz kultne serije, poglavito oni iz usta \"Me\u0161tra\" (Boris Dvornik) i Duje, i danas se vezuju uz povijest Hajduka. Me\u0111u njima i legendarna re\u010denica koju izgovara upravo Mustafa Nadarevi\u0107: \"Klub je 'ka i \u010dovik, nosi ime za cili vik\"

<p>U ovoj tužnoj 2020. godini napustili su nas mnogi veliki ljudi, a evo danas nas je napustio još jedna, legendarni glumac Mustafa Nadarević. Teško je i pobrojati velike uloge koje je odigrao u svom bogatom glumačkom životu, no ljudima u Splitu i Dalmaciji zauvijek će ostati u sjećanju po ulozi inženjera Duje, kojom je u kultnoj seriji Velo misto maestralno utjelovio lik kojim je scenarista Miljenko Smoje opisao život dvojice braće, Fabjana i Luke Kaliterne.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Lik Duje, koga glumi Mustafa Nadarević, i u seriji i u stvarnosti je bio jedan od suosnivača Hajduka. Smoje je u Duji utjelovio braću Fabijana i Luku Kaliternu. Inženjer Fabijan Kaliterna, zajedno sa svojim prijateljima, praškim studentima, donio je prvi ¨balun¨ u Split. On je bio i utemeljitelj brojnih drugih sportova, te nogometnih, plivačkih, jedriličarskih, vaterpolo klubova…</p><p>Fabijan Kaliterna je osnovao brojne splitske klubove, stoga mu s pravom tepaju ¨otac splitskoga sporta¨, čime se baš i nisu ponosili njegovi roditelji Toma (Josip Genda) i Tonina (Dara Vukić), koji su željeli sina inženjera. Drugi dio lika kreiran je po njegovu bratu, puno poznatijem Luki Kaliterni ili ¨barba Luki¨, kako su ga zvale generacije splitskih nogometaša, čiji je bio učitelj i trener.</p><p>Brojni citati iz kultne serije, poglavito oni iz usta "Meštra" (Boris Dvornik) i Duje, i danas se vezuju uz povijest Hajduka. Među njima i legendarna rečenica koju izgovara upravo Mustafa Nadarević: "Klub je 'ka i čovik, nosi ime za cili vik"</p><p>Mustafa Nadarević bio je veliki glumac koji se jednako dobro snalazio u ulogama koje su progovarale raznim narječjima s prostora bivše države, no ipak je fascinantno s koliko je uspjeha ovaj rođeni Banjalučanin svladao "splitski dijalekt", govorio ga je tečno poput "fetivog" Splićanina. A koliko je njegova uloga bila velika i važna, svjedoči i objava kojom se par minuta nakon objave o smrti velikog glumca, i Hajduk od njega oprostio riječima: "Počivao u miru inžinjeru Duje..."</p>