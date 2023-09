Najveća podrška: Na premijeru filma o sebi Toni Kukoč došao u pratnji supruge Renate i majke

Bivši košarkaš Toni Kukoč (55) se nakon svjetske premijere filma 'Magična sedmica - Toni Kukoč' u Sarajevu pojavio i na hrvatskoj premijeri u dvorani KK Splita.

Kao najveća podrška su se s njim pojavile i njegova supruga Renata i majka Radojka. Osim što su s njim proslavile premijeru filma o njemu, slavile su i njegov rođendan.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Renata je s njim prisustvovala i premijeri u Sarajevu.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Inače, Toni i Renata vjenčali su se 1992. godine. Samo godinu dana kasnije su se preselili u SAD, a zajedno imaju dvoje djece, sina Marina (27) i kćer Stelu (23).

- Bilo je to osamdeset i neke u srednjoj školi, u Hrvatskoj. Bila sam s prijateljicom i rekla joj: 'Sjećaš se onog visokog dečka, slijedi ga!' Cijeli bi razred došao gledati utakmicu, a on bi mi rekao: 'Svi su bili tamo osim tebe.' Mene to nije baš toliko zanimalo - rekla je ranije Renata.