November Fest powered by Galeb, osim što okuplja vrhunske glazbenike i plesače, u suradnji s Hrvatskim društvom bolesnika s rakom prostate i Europa Donna Hrvatska, svojom kampanjom pod šaljivim sloganom: "Briga o mudima ne čini nas ludima!", potiče na promišljanje o odgovornosti prema vlastitom zdravlju te važnosti prevencije i pravovremenog otkrivanja karcinoma prostate i testisa, kao i ostalih zloćudnih bolesti koje pogađaju sve više muškaraca.

A November Fest okupit će 18. i 19. u Maloj dvorani Doma sportova neka od najpopularnijih imena hrvatske hip-hop i pop-rock scene. U petak nastupaju: TBF, Elemental i Atomic Dance Factory, a u subotu: Neno Belan & Fiumens, Silente i DJ Rea. Sve je trebalo biti u studenom prošle godine, no zbog problema s COVID-om, sve je odgođeno za veljaču. No za organizatore je to bio logičan izbor.

- U drugome mjesecu obilježavamo Svjetski dan borbe protiv raka. Time se glavna poruka festivala nastavila promovirati i nakon studenog, a muškarci su uz karneval i macho izgled dobili još jedan razlog za nošenje brkova - ističu oni. A svi koji nastupaju vesele se što napokon mogu izaći na pozornicu pred publiku.

- Mislim da ću se morati uštipnuti da shvatim da ne sanjam! Naša 'nabrijanost' bit će podjednaka nabrijanosti publike - i jedni i drugi jedva dočekasmo da se slušamo i vidimo. Na toplom. Nismo se dugo vidjeli, nadam se da ste dobro i zdravo i da ćemo pomaknuti Dom sportova iz temelja svojim grlatim pjevanjem i nabrijanom energijom! Čekamo vas s ove strane pozornice! - izjavila je Remi.

Kako pišu organizatori, "TBF (The Beat Fleet), jedan od najprogresivnijih i najoriginalnijih bendova na Balkanu, više od trideset godina uveseljava publiku svojim 'Ping Pong' glazbenim izričajem eksperimentirajući s raznim glazbenim stilovima u okvirima hip-hopa s nezaobilaznim mirisom Mediterana koji se ne nalazi na razglednicama". I oni se vesele nastupu koji će ih barem nakratko vratiti u ona pretpandemijska vremena.

- Veselimo se, naravno, kao i svakom nastupu. Bit će lijepo, za promjenu, nastupiti u zatvorenom, a za Dom sportova nas vežu lijepe uspomene i kao izvođače i kao posjetitelje koncerata. Nismo ni dugo bili u kombinaciji s Elementalom pa se veselimo i druženju s njima. Mislim da će to biti jako zabavna večer. Na vašemu mjestu ja je ne bih propustio - rekao je Mladen iz splitskog benda.

Koncerti počinju u 20 sati, a vrata male dvorane Doma sportova otvaraju se u 18 sati. Ulaznice za November Fest powered by Galeb mogu se kupiti putem sustava Eventim i na ovlaštenim prodajnim mjestima Eventima. Jednodnevne ulaznice dostupne su po cijeni od 120 kn, odnosno 140 kn na dan koncerta. Festivalske ulaznice za oba dana festivala dostupne su po cijeni od 200 kn, dok će na dan koncerta iznositi 240 kn.