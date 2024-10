Najveći kritičar večeras kuha u 'Večeri za 5': 'Dosta me naljutio, primijetila sam da kalkulira...'

Dvadesetsedmogodišnji stolar Marko Ravlić zatvorit će zagrebački tjedan 'Večere za 5'. Marko će Silvanu, Andreu, Anastaziju i Laru ugostiti u svom domu u Sesvetama.

- Za sebe bih rekao da sam dobra osoba, vesela, radosna - kaže Marko. Na prijavu su ga potaknuli prijatelji, ali, kako kaže, lako je pristao i nije trebalo puno nagovaranja.

- Pobjeda mi je bitna, nisam se prijavio da sudjelujem ili upoznam nove prijatelje, iako je to lijepo, nego idem po pobjedu - ambiciozno kaže Marko.

- Večera će biti vesela, smijat ćemo se, družit ćemo se. Najest ćemo se mesine, nećemo ostati gladni - najavljuje mladi stolar.

- Iskreno ne bih ga puno komentirala, dosta me jučer naljutio. Primijetila sam da kalkulira to mi se ne sviđa - komentirala je Andrea, a Silvana dodala: "Marko mi se čini otvoren, komunikativan i veseo, ali kako se tjedan bliži kraju čini mi se da nije skroz iskren."

Na Markovom popisu namirnica našli su se miješano meso, kiselo vrhnje, šampinjoni, lungić, kobasica, keksi i sladoled.

- Čini mi se to sve skupa puno, kalorično, jako, muški - komentirala je Silvana, a Andrea dodala: "Ništa od sastojaka mi nije da kažem 'vau', ali zanima me način na koji će on to pripremiti.“

