Najveći skandal u 'Milijunašu': Osvojio je milijun varajući sa ženom, pogledajte taj trenutak

2001. godine dogodio se najveći skandal u povijesti popularnog kviza 'Tko želi biti milijunaš?', ali i televizije općenito.

Podsjetimo, Britanac Charles Ingram (59) je u rujnu 2001. točno odgovorio na finalno pitanje kviza, ali na kraju nije dobio ništa jer se pokazalo da je varao pred očima publike, voditelja i gledatelja. A kako je bivši vojnik varao?

U publici je sjedio njegov prijatelj Tecwen Whittock koji je kašljao svaki put kad bi se spomenuo točan odgovor te je tako Charles dogurao do milijuna. Ingramova supruga Diane savjetovala ga je da odustane na manjem iznosu kako nitko ne bi ništa posumnjao, ali on to nije učinio.

Voditelj Chris Tarrant nije primijetio sumnjivo ponašanje dok je postavljao pitanja, ali mu je naknadno članica osoblja rekla kako misli da je natjecatelj varao.

Pitanje za milijun funti glasilo je: - Pod kojim imenom je poznat broj jedan iza kojeg slijedi sto nula?. Ponuđeni odgovori bili su: A) Googol, B) Megatron, C) Gigabit ili D) Nanomol. Točan odgovor bio je pod A), Googol, iako je prevarant prvo izjavio kako nikada nije čuo za to, da bi se na kraju odlučio za upravo taj odgovor, što je voditelju ipak bilo čudno.

Prevarante je prijavio Larry Whitehurst, natjecatelj s brzog prsta, a slučaj je završio na sudu. Ingram je tvrdio da nije poticao, slušao niti primjećivao ikakvo kašljanje, no snimljeni dokazi su pobili njegove izjave. Charles, supruga i Ingram naposljetku su dobili uvjetne kazne te su morali platiti kaznu od 115.000 funti, odnosno gotovo milijun kuna.

- Ingram nikad nije čuo za googol, ali je ipak bio spreman riskirati. To nema nikakvog smisla - pisali su obožavatelji showa, a istaknuli su i kako je kod većine ostalih odgovora bio vrlo nesiguran te je imao vrlo smiješna objašnjenja ponuđenih odgovora.

Ovaj je slučaj dobio i svoju seriju pod nazivom 'Quiz'. Autor serije James Graham veliki je obožavatelj kviza 'Tko želi biti milijunaš?'.

- U to sam vrijeme kao i svi ostali bio opsjednut ovim slučajem. Nisam mogao vjerovati da bi netko pokušao ukrasti milijun funti pred kamerama i publikom - rekao je James, koji je potom osmislio tri epizode serije. Prva su pripreme za kviz, potom sami nastup i naposljetku suđenje i sve što je prevara donijela sa sobom.