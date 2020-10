Najveći skandali: Karleuša je natjecateljici rekla da izgleda kao tri dinara, cirkuska jahačica

Ženama se ne dopušta baš toliki neukus. Smatram da si ti ovom haljinom, cipelama i frizurom sebi dala autogol, jer si skretala pažnju u jednom negativnom smjeru. To na tebi je loše, poručila je Jelena kandidatkinji

Srpski glazbeni show 'Zvezde Granda' itekako se razlikuje od ostalih pjevačkih natjecanja. Glavni razlog tome su članovi žirija koji bez dlake na jeziku komentiraju natjecatelje. Ponekad su toliko nemilosrdni da ih dovedu do suza, a nerijetko se ocjenjivači i međusobno 'zakače'.

U nastavku donosimo najveće skandale u 'Zvezdama Granda'. Kao što možete pretpostaviti, u većini njih sudjelovala je najbrutalnija članica žirija, kontroverzna pjevačica Jelena Karleuša (42).

Upravo se Karleuša nedavno obrušila na natjecatelja Hamzu Sokolovića (24) koji dolazi iz Konjica u Bosni i Hercegovini. Iako je pjevač oduševio nastupom te je direktno prošao u idući krug natjecanja, Jeleni se nije svidio njegov outfit pa ga je 'popljuvala'.

- Nemoj molim te da izgledaš kao neki vozač kamiona. Mlad si dečko, daj neki bolji stajling, daj nešto da se dogodi. U Bosni manje-više svi dobro pjevaju, ali uvijek fali jedan korak više, a to je da izgledaju kao zvijezde, da se ponašaju kao zvijezde, da 'kidaju' kao zvijezde - rekla mu je.</p><p>Nije to jedini natjecatelj kojeg je ponizila. </p><p>- PVC na djevojci koja to ne zna da iznese - kazala je mladoj pjevačici <strong>Mileni Đukić</strong> te dodala: 'I imaš i višak kilograma'.</p><p>Kada je na scenu stala<strong> Ana Vlajić</strong> (35) iz Smedereva, svi članovi žirija su primijetili je da je natjecateljica drastično smršavila, a zatim je Karleuša dodala kako svi idu ka tome da budu što mršaviji. </p><p>Direktor Granda, <strong>Saša Popović</strong> (66), dao je savjet Ani da ne mršavi više, s čim se Jelena nije složila te joj je dobacila: 'Lijepe žene ne nose krzno i ne jedu leševe!'.</p><p>Ipak, najveći Karleušin skandal u 'Zvezdama Granda' bio je onaj kada je nastupala <strong>Mira Medan</strong> (32). Naime, to je prva pjevačica koja je odbrusila Jeleni nakon što ju je ova izvrijeđala. </p><p>- Ženama se ne dopušta baš toliki neukus. Smatram da si ti ovom haljinom, čarapama, cipelama, frizurom itd. sebi dala autogol, jer si skretala pažnju u jednom negativnom smjeru. To na tebi je loše, odaje neukus - rekla joj je.</p><p>- To je vaše mišljenje, ja sam se potrudila i zadovoljna sam - odgovorila joj je kandidatkinja.</p><p>- A da te pitam, odakle si ti? - pitala ju je Karleuša.</p><p>- Iz Trebinja - rekla je Mira.</p><p>- Je li Trebinje na planini? Imate li struju tamo? - provocirala je Jelena.</p><p>- Ne bih željela voditi ovakav razgovor, ne dozvoljavam takva pitanja. Ta pitanja nisu za ovu scenu i za 'Zvezde Granda' - nije se dala pjevačica te je napustila scenu, a potom je zaradila veliki aplauz.</p><p>Karleuša se nakon toga obrušila na publiku koja nije stala na njezinu stranu.</p><p>- Da je kandidatkinja otvorila Instagram, Facebook ili bilo koji modni portal, ne bi izgledala kao tri dinara, cirkuska jahačica. Ako vi ovo podržavate, onda vi kao i ona, pojma nemate sa životom. Možete da aplaudirate, ali vi niste ti koji nekome mogu pomoći da budu zvijezda, ja sam. Nemojte mi se miješati i podržavati nešto što je pogrešno i loše za ove kandidate - poručila je.</p><p>A ako vas zanima što bi to bila 'cirkuska jahačica', ovo je pojašnjenje s interneta: 'Stil odijevanja koji furaju tisuće djevojaka u noćnom provodu, služi kao očajnički pokušaj hvatanja frajera barem tu večer, ne košta puno i ne zahtjeva ama baš nikakav ukus'.</p><p>No ne svađa se Karleuša samo s kandidatima. Jednom se ozbiljno 'zaratila' s drugom članicom žirija, pjevačicom <strong>Marijom Šerifović </strong>(35). Do svađe je došlo nakon glasovanja kolega za njihove kandidate.</p><p>- Da ćeš biti zvijezda, nećeš - rekla je Karleuša natjecateljici.</p><p>Time je izazvala Mariju koja je ustala sa stolca i rukama joj začepila usta. </p><p>- Zaveži gubicu više! - urlala je Šerifović.</p><p>Jednom se pak dogodilo da su dvoje kandidata, čije su mentorice Karleuša i Šerifović, dobili jednak broj glasova ostalih članova žirija, nakon čega je uslijedilo preglasavanje. Svi članovi žirija dali su glasove, pri čemu su se opredijelili za jednog kandidata, osim pjevačice <strong>Viki Miljković </strong>(45)<strong> </strong>koja se nije mogla odlučiti.</p><p><b>Saša Popović </b>je inzistirao da Viki glasuje, pogotovo zato što su oba kandidata ponovno dobila jednak broj glasova. Međutim, Viki je odbila svojim glasom presuditi u korist jednog od kandidata.</p><p>Uslijedila je petominutna rasprava, a Viki ju je okončala tako što je, ne gledajući u tastere, pritisnula prvi koji joj se našao pod rukom. To je navodno toliko iznerviralo Mariju da je bacila stolac prema kolegici te je zamalo pogodila. Potresena Viki je zatim napustila studio i vratila se na snimanje tek nakon desetak minuta, kada se koliko-toliko pribrala.</p><p>U središtu pozornosti našla se i natjecateljica <strong>Marica Đukić </strong>(35) iz Beograda. Odjenula je šljašteću haljinu kojom je istaknula dekolte, no to nije jedino što je pokazala.</p><p>Pjevala je Karleušin hit 'Ide maca oko tebe' pa se tijekom nastupa izvijala i mrdala guzom, a u jednom trenutku 'izvirile' su joj crne gaćice.</p><p>Ipak, najveću pažnju privukla je <strong>Nadica Vermezović </strong>(29) iz Valjeva u Srbiji. Ona odjenula narančasti bodi koji je više otkrio nego pokrio. Iz njega je izvirivalo njezino međunožje. </p><p>- Meni nije problem natjecateljica. Bila je grozna, počevši od izgleda. Ovo je zimski period, a ti dolaziš kao da ideš na plažu, to mi je malo neukusno. Je li imaš ti nešto za zimu obući? - rekao je je član žirija <strong>Dragan Stojković Bosanac</strong> (66).</p><p>- Ne može izaći gola. Njezin donji dio se skoro ni ne vidi, kao da ga nema. Brate, ispalo joj sve - dodala je Viki.</p><p>Čak su se i na društvenim mrežama počele širiti fotografije natjecateljice uz negativne komentare.</p><p>- Kad hraniš dijete, odgajaš, a ono dođe na Zvezde Granda i pokaže pi*ku - ismijavali su je gledatelji.</p>