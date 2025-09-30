Obavijesti

ŽIVE RAZDVOJENO

Nakon 19 godina braka: Rastali se Nicole Kidman i Keith Urban

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Mario Anzuoni

Nicole i Keith u braku su bili od 2006. godine, a zajedno imaju dvije kćeri, o kojima se sada brine Nicole koja navodno nije željela razdvajanje

Nicole Kidman (58) i Keith Urban (58) rastali su se nakon 19 godina braka. Glumica i pjevač country glazbe žive razdvojeno "od početka ljeta", javlja TMZ. Nicole se brine o njihovo dvoje djece i "drži obitelj na okupu kroz ovo teško vrijeme otkako Keitha nema", rekao je dobro upućeni izvor. Navodno Nicole nije željela razdvajanje i pokušavala je spasiti brak, pa je odluka o rastavi bila jednostrana.

The 89th Academy Awards - Arrivals - Los Angeles
The 89th Academy Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: Galaxy/Press Association/PIXSELL

Drugi je pak izvor za TMZ rekao kako je 'Keith dobio vlastitu rezidenciju u Nashvilleu i iselio se iz njihove obiteljske kuće' koja se također nalazi u Nashvilleu. 

Podsjetimo, donedavni par se upoznao u siječnju 2005. godine, uskoro su počeli izlaziti, a vjenčali su se 25. lipnja 2006. u Sydneyju. Zajedno imaju dvije kćeri: Sunday Rose Urban, rođenu 2008., i Faith Margaret Urban, rođenu 2010. godine. Nicole također ima dvoje djece iz prethodnog braka s Tomom Cruiseom -  Isabella Jane i Connor.

Ubrzo nakon vjenčanja, Keith je imao probleme sa ovisnostima o drogi i alkoholu, pa je samo četiri mjeseca nakon vjenčanja otišao na rehabilitaciju. Nicole ga je podržavala i bila mu oslonac na putu odvikavanja.  

Ovog je ljeta Nicole uživala na našoj obali, a društvo su joj pratile sestra Antonia Kidman i nećakinja Lucia Hawley, koja je sve dokumentirala na Instagramu. Također, glumica je objavila i nekoliko svojih fotografija s ljetnog odmora, kojeg je dijelom provela u Hrvatskoj! Objavila je fotografije koje je ranije objavila i njezina nećakinja Lucia Hawley.

