Nicole Kidman odmarala je u Hrvatskoj, sad podijelila fotke s ljetovanja i raznježila mnoge!

Nicole Kidman (58) na svom Instagram profilu iznenadila je svoje obožavatelje. Poznata glumica objavila je fotografiju na kojoj grli svoju 14-godišnju kćer Faith i uživa u zalasku sunca. Glumica je pritom kćer poljubila u obraz. Obje su za ovaj ugodni večernji trenutak odjenule lagane ljetne kombinacije.

Foto: Instagram

Glumica ima i 17-godišnju kćer Sunday Rose, a objavila je fotografiju i s njome! One su se također uskladile u laganim kombinacijama s cvjetnim uzorcima.

Foto: Instagram

Nadalje, glumica je podijelila fotografije kada je s obje kćeri bila na glazbenom festivalu. Njih tri pratile su nastup američke pjevačice Olivije Rodrigo. Na društvenim mrežama glumica je podijelila i fotografije poslastica s proslave 17. rođendana njezine starije kćeri. Objavila je ružičastu tortu ukrašenu crvenim detaljima.

Također, glumica je objavila i nekoliko svojih fotografija s ljetnog odmora, kojeg je dijelom provela u Hrvatskoj! Objavila je fotografije koje je ranije objavila i njezina nećakinja Lucia Hawley. Podsjetimo, upravo je Lucia jednom fotografijom na Instagramu ranije otkrila da je slavna glumica u Hrvatskoj.

'Ljetne uspomene', 'A sada natrag u školu', napisala je Kidman uz objavu na Instagramu.

Obožavatelji su pritom pohvalili njezine prirodne kovrče.

'Volim tvoju prirodnu kosu', 'VALOVITA KOSA, OMG DAAAAA', 'Pustite kovrče da se slobodno kreću! Prekrasno', pisali su joj u komentarima.

Glumica itekako ima razloga biti ponosna. Njezine obje kćeri, koje je dobila u braku s australsko-američkim country pjevačem Keithom Urbanom, grade uspješne karijere.

Naime, Sunday je u listopadu 2024. godine po prvi puta zablistala na naslovnici modnog časopisa Nylon, dok joj se mlađa Faith pridružila u slatkoj cameo ulozi na kampanji za 'Cle de Peau Beaute'.

Isto tako Kidman je prokomentirala i kratki umjetnički film u kojem je zagrlila Faith za privrženi trenutak majke i kćeri.

- Ona je moja beba i to je bio sladak mali način da je uhvatim s 14 godina - rekla je glumica za emisiju People of Faith o trenutku na ekranu.

- To je bila jedna od onih stvari kada kažeš: 'Ovo nije posao. Ovo je zapravo dar.' - dodala je Kidman.

Inače, glumici ovo nisu jedina djeca. Iz braka s bivšim suprugom, američkim glumcem i producentom Tomom Cruiseom, glumica ima 32-godišnju kćer Isabellu i 30-godišnjeg sina Connora.