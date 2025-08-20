Obavijesti

Show

Komentari 1
OBITELJSKI TRENUCI

Nicole Kidman odmarala je u Hrvatskoj, sad podijelila fotke s ljetovanja i raznježila mnoge!

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Nicole Kidman odmarala je u Hrvatskoj, sad podijelila fotke s ljetovanja i raznježila mnoge!
6
Foto: Instagram

Kidman rijetko dijeli ovakve trenutke i uspomene. Na fotografijama koje je podijelila vidi se da je zaista uživala s kćerima. Inače, osim njih glumica ima stariju kćer i sina iz prvog braka.

Nicole Kidman (58) na svom Instagram profilu iznenadila je svoje obožavatelje. Poznata glumica objavila je fotografiju na kojoj grli svoju 14-godišnju kćer Faith i uživa u zalasku sunca. Glumica je pritom kćer poljubila u obraz. Obje su za ovaj ugodni večernji trenutak odjenule lagane ljetne kombinacije. 

Foto: Instagram

Glumica ima i 17-godišnju kćer Sunday Rose, a objavila je fotografiju i s njome! One su se također uskladile u laganim kombinacijama s cvjetnim uzorcima. 

Foto: Instagram

Nadalje, glumica je podijelila fotografije kada je s obje kćeri bila na glazbenom festivalu. Njih tri pratile su nastup američke pjevačice Olivije Rodrigo. Na društvenim mrežama glumica je podijelila i fotografije poslastica s proslave 17. rođendana njezine starije kćeri. Objavila je ružičastu tortu ukrašenu crvenim detaljima.

Također, glumica je objavila i nekoliko svojih fotografija s ljetnog odmora, kojeg je dijelom provela u Hrvatskoj! Objavila je fotografije koje je ranije objavila i njezina nećakinja Lucia Hawley. Podsjetimo, upravo je Lucia jednom fotografijom na Instagramu ranije otkrila da je slavna glumica u Hrvatskoj. 

'Ljetne uspomene', 'A sada natrag u školu', napisala je Kidman uz objavu na Instagramu.

Obožavatelji su pritom pohvalili njezine prirodne kovrče.

'Volim tvoju prirodnu kosu', 'VALOVITA KOSA, OMG DAAAAA', 'Pustite kovrče da se slobodno kreću! Prekrasno', pisali su joj u komentarima. 

KAD HOLLYWOOD STIGNE NA JADRAN Nicole Kidman ljetuje u Lijepoj Našoj, pojavila se hrpa fotki!
Nicole Kidman ljetuje u Lijepoj Našoj, pojavila se hrpa fotki!

Glumica itekako ima razloga biti ponosna. Njezine obje kćeri, koje je dobila u braku s australsko-američkim country pjevačem Keithom Urbanom, grade uspješne karijere.

Naime, Sunday je u listopadu 2024. godine po prvi puta zablistala na naslovnici modnog časopisa Nylon, dok joj se mlađa Faith pridružila u slatkoj cameo ulozi na kampanji za 'Cle de Peau Beaute'.

Isto tako Kidman je prokomentirala i kratki umjetnički film u kojem je zagrlila Faith za privrženi trenutak majke i kćeri. 

- Ona je moja beba i to je bio sladak mali način da je uhvatim s 14 godina - rekla je glumica za emisiju People of Faith o trenutku na ekranu. 

- To je bila jedna od onih stvari kada kažeš: 'Ovo nije posao. Ovo je zapravo dar.' - dodala je Kidman.

IZNENADIO JE SVE Tom Cruise progovorio o Nicole Kidman nakon 24 godine šutnje
Tom Cruise progovorio o Nicole Kidman nakon 24 godine šutnje

Inače, glumici ovo nisu jedina djeca. Iz braka s bivšim suprugom, američkim glumcem i producentom Tomom Cruiseom, glumica ima 32-godišnju kćer Isabellu i 30-godišnjeg sina Connora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'
'REKORDER PO OČINSTVU'

Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'

Petar Dragojević i supruga Andrea dočekali šestu bebu! Obitelj Dragojević sada broji osam članova. Petar prerezao pupčanu vrpcu i poručio očevima da prisustvuju porodu. Čestitke stižu sa svih strana
Mate Bulić donio je emotivnu odluku: 'Uzimam pauzu, želim biti sa svojima. Ode mi život...'
PRIZNAO PRED KAMERAMA

Mate Bulić donio je emotivnu odluku: 'Uzimam pauzu, želim biti sa svojima. Ode mi život...'

Mate Bulić šokirao svoje obožavatelje: povlači se sa scene jer želi više biti sa svojom obitelji! Emotivni kralj dijaspore ima u planu više vremena provoditi s unucima, a posebno s novim unukom, malenim Tinom...
'Savršeni' Šime odlazi na put: 'Tek sam položio, a već idem 3000 km kroz šest država...'
AVANTURA ŽIVOTA

'Savršeni' Šime odlazi na put: 'Tek sam položio, a već idem 3000 km kroz šest država...'

Šime Elez kreće na put motociklom, u kojem će u devet dana proći šest država i 3000 kilometara. U zadnje vrijeme druži se s Majom Šuput, ali nije otkrio hoće li ga ona ispratiti na put

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025