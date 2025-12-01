Obavijesti

Nakon 23 godine ljubavi: Lidija Lešić i Kazimir očekuju dijete

Foto: Matej Grgić

Lidija Lešić i suprug Kazimir najavili su dolazak prvog djeteta nakon mnogo godina zajedničke ljubavi, raznježivši pratitelje emotivnim videom na Instagramu

Poznata domaća influencerica, model i poduzetnica Lidija Lešić raznježila je pratitelje na Instagramu najljepšom mogućom viješću - ona i suprug Kazimir čekaju svoje prvo dijete.

Lidija Lešić
Foto: Instagram

Prinova stiže 2026. godine, a par je objavu podijelio emotivnim crno-bijelim videom. U videu se vide malene pletene dječje cipelice i snimka ultrazvuka, dok natpis jasno otkriva da beba stiže iduće godine. 

- Novo srce kuca. Novo poglavlje. Hvala Ti, Bože - poručila je Lidija uz video.

Atmosfera videa odiše spokojem, nježnošću i zajedništvom budućih roditelja. Ova sretna vijest dolazi kao kruna njihove ljubavi koja traje nevjerojatne 23 godine.

Lidija je javnosti poznata po svom istančanom stilu, brendu 'My Choice' inspiriranom slavonskom tradicijom i projektu renovacije kamene kuće 'Lissa Home' na Visu. Iako je diplomirana pravnica s uspješnom karijerom u svijetu mode i poduzetništva, dolazak prinove otvara novo, najvažnije poglavlje u njihovim životima.

My Choice Lidija Lešić Slanovika
Foto: LFP Studio

Oduševljenje pratitelja nije izostalo. 'Divna vijest!', 'Čestitke od srca', 'Predivno': samo su neki od komentara pratitelja.

MY CHOICE SLAVONIKA Slavonka i influencerica spojila tradiciju i moderno: 'Heklani badići pristaju baš svakoj figuri'
Slavonka i influencerica spojila tradiciju i moderno: 'Heklani badići pristaju baš svakoj figuri'

S obzirom na Lidijinu kreativnost i estetiku koju njeguje kroz svoj rad, sigurno je da će i ovo novo poglavlje biti ispunjeno stilom, ljubavlju i pažljivo osmišljenim detaljima.

