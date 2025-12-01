Nakon 23 godine ljubavi: Lidija Lešić i Kazimir očekuju dijete

Poznata domaća influencerica, model i poduzetnica Lidija Lešić raznježila je pratitelje na Instagramu najljepšom mogućom viješću - ona i suprug Kazimir čekaju svoje prvo dijete.

Foto: Instagram

Prinova stiže 2026. godine, a par je objavu podijelio emotivnim crno-bijelim videom. U videu se vide malene pletene dječje cipelice i snimka ultrazvuka, dok natpis jasno otkriva da beba stiže iduće godine.

- Novo srce kuca. Novo poglavlje. Hvala Ti, Bože - poručila je Lidija uz video.

Atmosfera videa odiše spokojem, nježnošću i zajedništvom budućih roditelja. Ova sretna vijest dolazi kao kruna njihove ljubavi koja traje nevjerojatne 23 godine.

Lidija je javnosti poznata po svom istančanom stilu, brendu 'My Choice' inspiriranom slavonskom tradicijom i projektu renovacije kamene kuće 'Lissa Home' na Visu. Iako je diplomirana pravnica s uspješnom karijerom u svijetu mode i poduzetništva, dolazak prinove otvara novo, najvažnije poglavlje u njihovim životima.

Foto: LFP Studio

Oduševljenje pratitelja nije izostalo. 'Divna vijest!', 'Čestitke od srca', 'Predivno': samo su neki od komentara pratitelja.

S obzirom na Lidijinu kreativnost i estetiku koju njeguje kroz svoj rad, sigurno je da će i ovo novo poglavlje biti ispunjeno stilom, ljubavlju i pažljivo osmišljenim detaljima.