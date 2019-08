Nakon 40 godina progovorila o silovanju: 'Prijetio mi je nožem'

Američka pjevačica Debbie Harry (74) poznata je u glazbenom svijetu kao 'Blondie', grupa za koju pjeva od njezinih početaka, točnije od 1975. godine. Samo tri godine kasnije 'Blondie' je izbacio jedan od svojih najpopularnijih albuma 'Parallel Lines' koji je zahvaljujući pjesmi 'Heart Of Glass' postao svjetski hit. U to vrijeme Debbie je imala 33 godine, a nedavno je objavila knjigu 'Face It' u kojoj je s obožavateljima podijelila traumatično iskustvo.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Bilo je to sredinom 70-ih u New Yorku kad se s tadašnjim dečkom i gitaristom Chris Steinom (69 vraćala iz dućana. Kad su došli do vrata stana s leđa im je prišao čovjek koji je u ruci držao nož.

- Morali smo ga pustiti u stan. Vezao nas je i pretraživao stan kako bi pronašao nešto vrijedno. Zatim mi je odvezao ruke i rekao da skinem gaćice. Silovao me pa mi je rekao da se idem oprati - ispričala je pjevačica u knjizi te objasnila kako ju je više od silovanja pogodilo to što je neimenovani počinitelj ukrao vrijedne gitare.

- Drago mi je što se to dogodilo prije nego što je otkriven AIDS. Inače bi se jako uplašila - komentirala je Debbie čija knjiga na tržište izlazi 1. listopada.