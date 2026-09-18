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DRUGA SREĆA

Nakon četiri godine vratila se u Masterchef i osvojila pregaču! Katica: 'Ne mogu doći k sebi'

Piše 24sata,
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Nakon četiri godine vratila se u Masterchef i osvojila pregaču! Katica: 'Ne mogu doći k sebi'
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Foto: Luka Dubroja
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Pred chefovima su se izmjenjivali kandidati s različitim pričama i pristupima kuhanju, a neki od njih uspjeli su ih osvojiti već prvim zalogajem

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Još jedna audicijska večer 'MasterChefa' donijela je okuse iz različitih krajeva svijeta, zanimljive kulinarske spojeve, ali i jednu uspješnu drugu priliku. Pred chefovima su se izmjenjivali kandidati s različitim pričama i pristupima kuhanju, a neki od njih uspjeli su ih osvojiti već prvim zalogajem.

Dašak Meksika u audicijsku kuhinju donio je Manuel Eduardo Villalobos Barrera, koji je pripremio fajitas s govedinom i posebno izrađenim tortiljama, a u središte jela stavio je kukuruz.

Foto: Luka Dubroja

- Fantastičan okus kukuruza. Jak je okus - pohvalio ga je chef Goran, dok je chef Stjepan istaknuo da je Manuel donio dašak egzotike u MasterChef kuhinju. Tri „da“ donijela su mu pregaču.

- Lijepo je kad se ljudima svidi što si skuhao. To je dobar osjećaj. Zato kuham da usrećim ljude - rekao je Manuel.

Foto: Luka Dubroja

Ivo Jeličić iz Splita pred žiri je donio neobičan spoj nazvan „Komarča na Havajima“ – tacose s fileom komarče i salsom.

- Klasična dalmatinska namirnica, krš, maslina i mango - komentirao je Stjepan kombinaciju iza koje, kako je otkrio Ivo, stoji inspiracija njegove bake. Nakon kušanja Mario je zaključio: „Okusi se svi slažu“, a podrška žirija Ivi je donijela pregaču i još jedan korak prema njegovoj velikoj želji – vlastitoj konobi.

Foto: Luka Dubroja

- Ova pregača znači nove mogućnosti za nove pobjede i nove puteve kojima se nadam da ću kročiti - rekao je.

Posebno emotivan trenutak večeri pripao je Katici Bilić, vozačici tramvaja i povratnici iz 2022. godine. Na svojoj prvoj audiciji dobila je samo Stjepanovo „da“, no od MasterChefa nije odustala. Ovoga puta pred žiri je donijela soufflé s jabukama, a druga prilika završila je upravo onako kako je priželjkivala – pregačom.

Foto: Luka Dubroja

- Jako sam sretna. Ne mogu doći sebi - rekla je Katica nakon što je iz drugog pokušaja izborila prolazak.

Audiciju je prošao i Dejan Ritter, otac triju kćeri, koji je chefovima pripremio file pastrve na krupnoj soli.

Foto: Luka Dubroja

- Pastrva je fantastično pečena. Paprika je jako fina. Bilo je ovo poprilično dobro jelo i imate velik potencijal za MasterChef kuhinju -pohvalio ga je Goran. S tri „da“ Dejan je audiciju završio s bijelom pregačom u rukama.

Foto: Luka Dubroja

Senad Paravlić iz Sarajeva pred žiri je donio teleća jetrica na podlozi od celera s porilukom, no unatoč dobro pripremljenoj glavnoj namirnici, ostale komponente nisu zadovoljile chefove.

- Amater bi trebao znati odraditi barem neke stvari, naprimjer pire bez grudica. Po meni ste dobro odradili jetrica, ali sve ostalo ne - rekao mu je Stjepan i dao mu „ne“.

Foto: Luka Dubroja

S njegovom ocjenom složili su se Mario i Goran, pa je Senad s tri „ne“ završio svoju MasterChef avanturu. Ipak, oprostio se zadovoljan iskustvom: „Možda nisam uspio šarmirati žiri, ali šarm ostaje dio mene i u budućnosti. Apsolutno sam ponosan što sam došao ovdje i pokazao i svojoj djeci da se trebamo natjecati, ne moramo uvijek pobijediti, ali ne treba odustajati.“

Andrea Soldat iz Banje Luke pred žiri je donijela kimchi sarmice, spoj domaće tradicije i azijskih okusa, a njezin kreativni rizik pokazao se uspješnim.

Foto: Luka Dubroja

- Kod tebe mi se sviđa kreativa. Stvarno si riskirala. Dobro bi odgovarala u moj tim. Od mene imaš 'da' - poručio joj je Goran, a želju da Andrea bude upravo u njihovu timu pokazali su i ostali članovi žirija.

S bijelom pregačom osigurala je ulazak u bootcamp, a svoj uspjeh dočekala je u prepoznatljivo vedrom tonu:

- Ova pregača znači veliku promjenu u mom životu. Možda se možemo dogovoriti i za neku rozu pregaču samo za mene.

Nova audicijska večer tako je pokazala različite puteve do istog cilja – od svladavanja treme i ispravljanja pogrešaka do druge prilike koja je stigla nakon nekoliko godina. Bijele pregače jesu osvojene, no pred kandidatima tek slijede novi izazovi u borbi za mjesto u MasterChef kuhinji. 

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