Preminuo Miro Vidović, tvorac domaće hip hop scene i 2Cellosa

Miro je vodio Morris studio u kojem su snimljeni najznačajniji glazbeni albumi hrvatske hip hop scene te albumi najpoznatijih glazbenika s domaće scene. Prijatelji i kolege opraštaju se od njega

<p><strong>Miro Vidović</strong>, jedan od najistaknutijih hrvatskih producenata, preminuo je nakon duge i teške bolesti, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/kultura/glazba/umro-miro-vidovic-svestrani-producent-koji-je-otkrio-2cellos-i-stvorio-domacu-hip-hop-scenu-15017696" target="_blank">Jutarnji list</a>. Slovio je za čovjeka koji je otkrio popularne 2Cellose. </p><p>Vodio je Morris studio u kojem su snimljeni najznačajniji glazbeni albumi hrvatske hip hop scene, a u njegovom studiju masterirali su se i albumi i pjesme <strong>Olivera Dragojevića</strong>, <strong>Damira Urbana</strong>, <strong>Matije </strong>i <strong>Arsena Dedića</strong>, <strong>Nine Badrić</strong>, <strong>Dine Dvornika</strong> te mnogih poznatih glazbenika s domaće scene uključujući <strong>Maksima Mrvicu</strong>, <strong>Severinu</strong>, <strong>Massima</strong>, <strong>Darka Rundeka</strong>, <strong>Terezu Kesoviju</strong>, <strong>Vannu</strong>,<strong> Gibonnija</strong>, TBF, Kandžiju te<strong> Natali Dizdar</strong>.</p><p>Miro je odrastao u Vukovaru, gdje je pohađao glazbenu školu i učio svirati gitaru. Kad je Hrvatsku zahvatio rat, u Osijeku je studirao vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu pa je otišao u Njemačku kako bi na ulici svirao gitaru. Mnogi su ga poštovali zbog samozatajnosti i profesionalnosti. </p><p>Od slavnog producenta na društvenim se mrežama opraštaju njegovi kolege i prijatelji. </p><p>- Jedna ljubav za brata Miru Vidovića. Hvala ti na predivnim godinama suradnje - napisao je na Instagramu reper<strong> Marin Ivanović - Stoka</strong> (39).</p><p>Vijest o Mirinoj smrti rastužila je i<strong> Vlatku Pokos</strong> (50). </p><p>- Dragi, prekrasni, topli Miro nas je napustio. Fale mi riječi da izrazim tugu. Prestrašno i preokrutno. Gušim se u suzama - oglasila se Vlatka na društvenoj mreži.</p><p>A potresen je i glazbenik <strong>David Vurdelja</strong> - <strong>Baby Dooks</strong> (46), koji se od Vidovića oprostio emotivnim statusom na Facebooku.</p><p>- Dragi moj brate, prijatelju. Mentoru moj. Nikad ti nisam zaboravio onaj prvi kompjuter koji si mi sastavio od uredskih dijelova.i poklonio. Tako sam počeo. Niti kad si mi pružio šansu dok sam bio jako mali. Prvi studio, prvi mikrofon, prvi monitor, prvi snimak. Cijeli moj put obilježen je tvojom zaštitom. McDONALD'S u sitne sate poslije studija, ti i ja. Kada mi je umro otac, dočekao me tvoj poklon. Onaj roza 'Mo Phat' .Rekao si da je to da mi olakša tugu. Miro! Čak i dur sada zvuči pretužno i ona mala gitara koju si svirao i koja mi je bila smiješna. Putuj mirno Miro moj dobri, neka ti je laka zemlja i sviraj gore anđelima, a kad svi budemo s tobom opet, snimit ćemo nešto zajedno, za vječnost - napisao je. </p><p>Emocije su ponijele i glazbenika <strong>Darka Juranovića</strong>.</p><p>- Sjećam se kako je znao miksati vokale ili sound bubnja satima do savršenstva i to bez trunke umora na licu. Težio je perfekciji i nikad mu ništa nije bilo teško. Miro je uvijek bio jednostavan, skroman, prizemljen i jedan od onih koji nije volio hvalisanje, već je svojim radom i djelima pričao svoju priču. Miro je bio glazbenik, tonac, producent, aranžer, ako treba i psiholog, i ono što je najbitnije - prijatelj. Bio je i bit će jedan od najvećih majstora u glazbi s kojima sam ikad radio. Njegovo glazbeno nasljeđe je ogromno i premalo je riječi za opisati iza koliko velikih pjesama, albuma i projekata Miro stoji. Bio je mnogima suradnik i mentor. Bio je čovjek s vizijom. On je jedan od onih koji zaslužuje da mi glazbenici pričamo o njemu s najvećim poštovanjem. Laka ti zemlja, prijatelju - oprostio se od Mire.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>