Nakon duge pauze ponovno se okupila grupa 777! Andrej Baša otkrio nam kad stiže novi album

U posljednje vrijeme nakupila se energija i bljesnula je ideja s ponovnim okupljanjem benda baš s pjesmom 'Nema signala', a imam još par bisera koje ćemo objaviti, rekao nam je Andrej Baša. U legendarnoj riječkoj Grupi 777 ovaj 74-godišnji skladatelj, tekstopisac, aranžer i glazbeni producent gotovo je od početka, od 1973.

Velika mu je želja bila, kako nam je zadnji put rekao, ponovno okupiti bend. Želju si je sad i ispunio. Nakon dugogodišnje pauze Grupa 777 ima novu pjesmu "Nema signala", s kojom će u travnju nastupiti na Zagrebačkom festivalu. I, doista, lijepo ih je vidjeti opet. Glazbu, tekst i aranžman, kao i 90 posto pjesama benda, potpisuje upravo Baša.

Foto: PROMO

- Glazba za 'Nema signala' nastala je u pet minuta, a ostalo je došlo samo. Male korekcije su se radile kasnije, ali osnovna misao vodilja je bila ta. Govori o našem današnjem problemu ovisnosti i pumpanja informacija koje nam prazne mozak i čine nas robotima i strojevima podložnima svemu. Kako bi dobrodošla jedna katarza, duhovno čišćenje svega i tišina neko vrijeme da se malo trijeznimo. To bi bio početak novog i ljepšeg svijeta - govori nam Baša.

Na jesen planiraju izbaciti album

Nema festivala na kojem ovaj bend nije nastupao, a najčešće su, čak 12 puta, svirali na Splitskom festivalu, gdje su prvi put nastupili 1974. s pjesmom "Zov mora". Redoviti su bili i na Opatijskom, Zagrebačkom, Sarajevskom festivalu te na nacionalnim izborima za Pjesmu Eurovizije.

Foto: PROMO

Uz "stare" članove, Dalidu Kesar i Bašu, u bendu su ovog puta i mlade snage, Eva Rac i Jure Karluoto.

- Kliknuli smo iz prve, a i druženja su nam fenomenalna. I sad kad smo bili u Zagrebu i snimali spot, bilo je odlično, jedva čekamo da se ponovno nađemo na snimanju novih pjesama koje su već u pripremi - radosno nam priča te dodaje kako je s prijašnjim članovima i dalje u kontaktu, dio njih doći će ih podržati na Zagrebačkom festivalu 19. travnja.

Foto: Dinko Čvorić

Plan im je svaka tri mjeseca izbaciti novi singl, a na jesen publici će dati i album. Iako je spot izašao tek prije desetak dana, pozitivni komentari samo se nižu.

- Svi su oduševljeni po društvenim mrežama, sve kipti od oduševljenja. Slutili smo da je 'Nema signala' dobra pjesma jer je suvremena. Ljudima su potrebne takve pjesme i zbog strujanja pozitive pruža neku nadu - priznaje glazbenik.

Foto: Dinko Čvorić

Iza sebe imaju brojne hitove, a jedan je i dio reklame

Govori nam Baša kako je bend povremeno nastupao do 2000., no onaj diskografski dio je "zamro" oko 1992. Inače, Andrej je prvi put na Zagrebačkom festivalu nastupao kao autor s pjesmom "Željena".

- To je bilo prije 50 godina. Potpuno druga stvar, i glazba i drugi pristup. Otad sam imao još 19 pjesama u periodu od dva desetljeća. Puno sam radio, bio sam jako aktivan. Jedno pet puta sam imao tekst i isto toliko sam bio izvođač, pa onda 29 aranžmana za različite izvođače - dodaje.

Teško je i nabrojiti sve hitove ove popularne grupe koja je ime dobila prema dobitnom broju na jednorukom Jacku. Tu su pjesme "Noć tajanstva", "Srce od papira", "Banane", "Ne idi Gorane", "Tko te voli više od mene", kao i "Ti si moj hit", koja je hit i nakon 42 godine. Da, da, to je ona pjesma koju smo svi pjevušili nedavno zbog reklame, a koristili su je i u seriji "Crno-bijeli svijet".

Foto: Privatni album

- Za pjesmu 'Ti si moj hit' od početka smo znali da je lako pamtljiva pjesma, a kasnije je snimljena u puno verzija. Primjerice, u punk verziji, pa ju je puno škola obradilo u raznim programima. Nije ju lako izvesti jer refren, onaj 'štekajući', zapravo nije lako otpjevati. Ima zahtjevnih dijelova kako god djelovala kao pjesmuljak - ističe Baša.

Baša je radio s brojnim velikanima glazbene scene

Sedmice su proputovale cijeli svijet, a priča s turneja je bezbroj, kao i anegdota. Neke situacije Baša i danas prepričava u društvu, neminovno je da bi se mogla i knjiga napisati. Prisjetio se uzbudljive priče kad su usred turneje "skoknuli" na koncert Pink Floyda u Moskvi.

Foto: Privatni album

- Bila je to kombinacija s grupom Trio Rio '89. godine. Nastupali smo samo po stadionima, istrčali bismo na sredinu i krenuli samo vokalno, a onda nakon toga s instrumentima. Tad smo za Moskvu letjeli posebnim avionom samo za našu ekipu i onda smo se drugi dan vratili i nastavili turneju - ispričao nam je te dodao kako pamti zaista lijepa iskustva po Kanadi i Americi, a kao najljepši grad izdvojio bi Perth u Australiji.

Prisjeća se on svega s osmijehom na licu te kaže da ne može ni nabrojiti koliko je svega bilo. Od pobjeda na festivalima, visokih tiraža, brojnih suradnji, a 12 godina bio je umjetnički direktor i producent Hrvatskoga dječjeg festivala i festivala mladih u New Yorku... Kad bi krenuo nabrajati, svaka bi bila posebna i velika tema, da se ništa ne izostavi. Skladatelj, tekstopisac, aranžer i glazbeni producent počeo je vrlo mlad, a u pola stoljeća zavidne karijere ne pamti loše iskustvo s našim zvijezdama. Ni nekadašnjima, a ni s današnjima. Radio je s velikanima glazbene scene.

Foto: Privatni album

- Svi su mi dragi i onih kojih nema, jako mi nedostaju. Radio sam s pokojnim Đorđem Novkovićem dva megamiksa koja su bila najprodavanija, a nije premašen broj nosača zvuka. Prodan je u više od 120.000 primjeraka. Onda je tu bio Oliver Dragojević, dva miksa po 30 pjesama, pa suradnja sa Zdenkom Runjićem, s Terezijom Kesovijom. Tad se snimalo godišnje 10-12 ploča, uz sve ostalo. Svi su zaista bili dobri suradnici i primali sugestije, kao i ja njihove - govori nam Baša te dodaje kako uvijek cijeni stručnost i talent.

- Najvažnija je vedrina i time njegujem odnose. Sve se s lakoćom radi, a pomogao mi je moj apsolutni sluh. Jako sam puno radio, pisao bih aranžmane bez pogreške. U glavi sam ih već čuo i ostalo je bilo lako - ističe Baša, koji se školovao na Glazbenoj akademiji u Ljubljani, a njegovu skladbu za solo glas i klavir, "Suitu za orkestar", snimila je Ljubljanska filharmonija.

Foto: Privatni album

Nakon toga počelo je snimanje prvih orkestralnih djela, ubrzo i sa zabavnom glazbom. Prvi aranžman napisao je još 1971. na festivalu Melodije Istre i Kvarnera.

- Taj me festival okupirao do današnjeg dana. I organizacijski i glazbeno. Ogroman je to posao zbog svih dodatnih sadržaja. Mnogi su napravili i počeli karijeru na MIK-u i probili se s prvim hitovima - kaže nam Baša.

Grupa 777 nastupala je i dva put dnevno

Melodije Istre i Kvarnera bez njega su nezamislive, na čijem je čelu više od 30 godina, a ove godine slavi 60 godina. Još onda glazbeni producent uveo je nekoliko glazbenih novina koje su kasnije slijedili i drugi autori. Na obnovljenome MIK-u, od 1993., uveo je tehničke novitete, kao prve internetske stranice nekog festivala, globalnu videomrežu žirija dijaspore, festivalske radijske i TV emisije, prvu elektroničku monografiju…

Foto: Privatni album

Ulaskom Baše u Grupu 777 počela je prava popularnost. Nastupali su čak dva puta na dan, a njihova priča počela je još s prepjevom talijanskog hita "Sugli sugli bane, bane", nakon čega su se redali hitovi. Nakon te pjesme producent je napisao "Tko te voli više od mene", hit koji je dugo bio na top ljestvicama i donio stalne turneje. Osnivanjem trećega privatnoga tonskog studija u Jugoslaviji 1977. na neki je način postao i vanjski član grupe i stalni suradnik, kao autor, aranžer i producent. Česti nastupi, svjetske turneje, sve to ne bi bilo moguće, govori nam, da nije bilo onoga stabilnog, privatnog dijela života.

Foto: Privatni album

- Važna je podrška obitelji i supruge koja je bila uz mene. Koristio sam mogućnosti i htio obogatiti obiteljski život pa su supruga i sin ponekad išli sa mnom na turneje, recimo na onoj ruskoj 70-ih koja je bila mjesec dana, pa na turneji po Americi i Australiji. Ti događaji zbližavaju ljude - prisjeća se. Njegova supruga je liječnica u mirovini, pa je tu i tamo uhvatila vremena "uskočiti" i u prvu pomoć bendu.

Foto: Privatni album

- Bila je naša prva pomoć kad god je trebalo. Koliko je puta pjevače nešto boljelo ili su imali problema s grlom. Znala nam je davati kalcij i slične stvari - našalio se te dodao kako ih je adrenalin na pozornici znao zaliječiti do kraja. Unatoč gustom rasporedu privatni život nijednog člana benda nije ispaštao zbog posla, a u bendu se nitko nije razveo.

Za sebe kaže da je majstor za sve

Inače, kad nije okupiran skladanjem, Baša je majstor za sve.

- Održavam kuću i okućnicu, kosim travu, obrezujem. Ako treba nešto i zavariti, tu sam. Ljeti uživam s obitelji na barci kojom jedrimo, lovim ribe... - dodaje. Za mlade danas ima vrlo jednostavan savjet.

- Treba slušati srce, ne previše kalkulirati i uvijek dati sto posto sebe. S vremenom su se pjesme počele stvarati kao puzzle od gotovih elemenata i fraza. Ne sve, ima i onih svježih tekstova, ali novim generacijama je malo teže tražiti novo jer je toliko toga napravljeno ili previše slušaju, što je možda isto problem. Tu se gubi originalno autorstvo. Stalno kopiranje. Kao što naša pjesma 'Nema signala' kaže, treba se prazniti - zaključuje.