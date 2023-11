Njegova pjesma 'Ti si moj hit' je hit već 40 godina: 'Nastupali smo čak i po dva puta dnevno!'

Prvi radovi nastali su tijekom studija. S tek 17 godina bio sam najmlađi student. Moj profesor kompozicije bio je toliko oduševljen sa skladbama za solo glas i klavir da je odmah organizirao snimanje i izvođače, kao i godinu dana kasnije 'Suitu za orkestar', koju je snimila Ljubljanska filharmonija, kaže nam Andrej Baša.

Skladatelj, tekstopisac, aranžer i glazbeni producent s autorstvom je počeo vrlo mlad. Te umjetničke vode mnogim roditeljima nisu drage jer podrazumijevaju nesiguran kruh. Baša s roditeljima nije imao problema kad je doma rekao kako se želi školovati na Glazbenoj akademiji u Ljubljani.

Foto: Privatni album

- Moji roditelji su već vrlo rano naslutili kojim ću putem krenuti. Uostalom, moji su se upoznali u pjevačkom zboru, otac je neko vrijeme pohađao glazbenu školu. Uvijek sam imao njihovu podršku - priča Andrej.

Pamti prve susrete s tadašnjim zvijezdama, prva muvanja po festivalima. U glazbi se, ističe, uvijek cijeni stručnost i talent.

- Struka odmah prepoznaje takve ljude, pa ako ste normalni i društveno prihvatljivi, otvorena su vam sva vrata. Imao sam nekakav poseban status već zarana, zapravo od pete godine, kad je primijećeno da imam apsolutni sluh. Jasno, uz dodatnu lakoću stvaranja, glazbeni put je bio predvidiv. Stoga je bio odgovarajući odnos tadašnjih zvijezda prema meni - kaže Baša.

Nakon "Suite za orkestar" počelo je i snimanje prvih orkestralnih djela, ubrzo i sa zabavnom glazbom. Prvi aranžman napisao je još 1971. godine na festivalu Melodije Istre i Kvarnera.

Foto: Privatni album

Zatim je sve išlo veliko brzinom, po desetak festivala godišnje i suradnja s velikim imenima.

U pola stoljeća zavidne karijere ne pamti loše iskustvo s našim zvijezdama. Ni nekadašnjima, a ni s današnjima. Nikad nije ni pomislio "Dosta mi vas je", kamoli izgovorio. Ne pamti ni da se netko "preko veze" pokušao ubaciti na njegov MIK, festival na čijem je čelu više od 30 godina.

Kod fer suradnje nema pritiska

- Valjda sam imao takav pristup koji bi sa svima stvarao dobru i fer suradnju. Stvarno, nikad nije bilo nikakvih pritisaka. Vjerojatno upravo zahvaljujući lakoći s kojom sam vladao ne samo s glazbom, nego i s poznavanjem svih tehnologija koje zahtijeva organizacija jednog takvog putujućeg i dugotrajnog festivala, od video, audio pa do organizatorske produkcije - kaže Baša.

Melodije Istre i Kvarnera bez njega su nezamislive. Ta čarolija traje od 1971. godine. Na tadašnjem MIK-u uveo je nekoliko glazbenih novina koje su kasnije slijedili i drugi autori. Na obnovljenom MIK-u, od 1993., uveo je tehničke novitete, kao prve internetske stranice nekog festivala, globalnu video mrežu žirija dijaspore, festivalske radijske i TV emisije, prvi elektroničku monografiju... Ima karijeru vrijednu divljenja, no bilo je i želja koje se nisu ostvarile.

Foto: Privatni album

- Zato sad postoji jedan od svježih planova, obnavljanje grupe 777 s nekim originalnim izvođačima, kao i novima - najavljuje Andrej.

Veliko će to biti veselje starijima koji itekako znaju njihove hitove. Pjesma "Ti si moj hit" poznata je i mlađima, zahvaljujući Željku Pervanu i reklami od prije šest godina. Zadnjih godina vrte se i po klubovima, a upravo ta pjesma korištena je i u seriji "Crno-bijeli svijet". Pjevaju je i kolege pjevači na nastupima, kao veliki hit nerijetko je ističu i drugi autori.

Dok među pjevačima, otkad postoji estrada, postoji i rivalitet, među autorima toga nema. Suradnja je lakša, prijateljstva iskrenija. Baša je puno radio s pokojnim Đorđem Novkovićem. Aranžirao je i snimao oko 90 njegovih pjesama. Megamix Dalibora Bruna s Đorđevim pjesmama, primjerice, prodan je u više od 120.000 primjeraka.

- Sa Zdenkom Runjićem bila je još bogatija suradnja: dva miksa po 30 pjesama s Oliverom Dragojevićem, Zrinkom, Perom Panjkovićem, dva instrumentalna miksa... Rajko Dujmić je uvijek cijenio moj rad, isto kao i Zrinko Tutić. Tu je i Đani Maršan s kojim sam puno surađivao, kao s autorom i izvođačem - kaže Andrej.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na prste se mogu nabrojiti autori opusa poput Bašina. Bilo je razdoblja kad je vrlo intenzivno radio, što zbog narudžbi, što zbog prštanja glazbenih ideja. Radio je s lakoćom i brzo jer mu inventivnosti nikad nije manjkalo. Projekt koji ima posebno mjesto je album instrumentalne autorske glazbe "Između neba i zemlje" koji je požnjeo izvrsne kritike. Iz tog albuma izdvaja skladbu "Prosinac", koju je izveo na Zagrebfestu 1980.

Samo tri godine unazad, na popisu njegovih djela bilo je više od 850 skladbi zabavne glazbe te više od 2100 snimljenih i objavljenih radova kao aranžera i instrumentalista. U međuvremenu su brojke porasle, pa je na zadnjem popisu 1175 djela. Brojka se povećala jer je dosta toga "staroga" prijavio, skladbe nastale 30, 40 godina unatrag. Puno je trenutaka u karijeri koji mu i danas izmame osmijeh.

'Kad se prolomi pljesak, hit je'

- Najljepši su oni vezani uz mladost, nastupe, turneje, ali naravno i uspjesi i pobjede na festivalima, visokim tiražama, suradnja s izvrsnim izvođačima. Uvijek se rado sjetim premoćne pobjede na Splitu s pjesmom 'Serenada i mandoline' u izvedbi Kiće Slabinca i Grupe 777. Dok su pjevali, prolamao se pljesak za pljeskom oduševljene publike - prisjeća se Andrej.

Upravo njegovim dolaskom u Grupu 777 počela je njihova prava popularnost. Čak i dva nastupa dnevno, velike i duge turneje... Privatni život niti jednog člana benda nije ispaštao zbog posla, u bendu se nitko nije razveo. Bili su to, govori, sve stabilni brakovi.

Priča Grupe 777 počela je s prepjevom talijanskog hita "Sul, i sul i bane, bane", hitovi su se redali, a nakon te pjesme Baša je napisao "Tko te voli više od mene", hit koji je dugo bio na top ljestvicama i donio stalne turneje. Osnivanjem trećeg privatnog tonskog studija u Jugoslaviji 1977. na neki je način postao vanjski član grupe i stalni suradnik, kao autor, aranžer i producent.

Foto: Privatni album

- Tad su se zaredali i drugi hitovi: 'Ti si moj hit', 'Ne idi Gorane', 'Samo srce od papira', 'Ljiljane moj bijeli'... Pred kraj 80-ih došlo je pomalo do zasićenja, promjena nekih članova i Grupa 777 prijateljski se razišla nakon 18 godina - kaže Andrej.

Ime su si dali po dobitnom broju na jednorukom Jacku. Baša je i napisao pjesmu "Jednoruki Jack" na tekst Jakše Fiamenga i nastupio na Zagrebačkim šansonama 1980.

'Išli smo i po casinima...'

- Kasnije, na turnejama s grupom Trio Rio po Australiji i Americi, domaćini su nas znali povesti i u casina. Znao sam igrati za zabavu, bez gubitka - prisjetio se Baša.

Na spomen turneja lice mu se razvlači u osmijeh. Poznato je da su usred jedne od turneja "skoknuli" na koncert Pink Floyda u Moskvi, upoznali se i s Andrejem Saharovim, tvorcem hidrogenske bombe.

Priča s turneja je bezbroj, kao i anegdota, često vezanih uz neke pjevače i situacije, ali to su stvari koje se prepričavaju u užem krugu, naročito s onima koji su bili sudionici.

Foto: Privatni album

- Bilo je stvarno smiješnih i otkačenih situacija, estrada obiluje s njima. Često kad prepričavam u društvu te događaje, mnogi mi kažu da bi bilo dobro napisati knjigu memoara, a ta bi knjiga sigurno imala dobru prođu. Naročito su interesantne priče upravo iz turneja po SSSR-u, pa nevjerojatne priče naših ljudi iz dijaspore, Australije, Južne Afrike, Amerike, Kanade, Njemačke... Velike političke promjene u svijetu u to doba bile su dodatni element uzbudljivosti situacija. Posebna priča je 12 godina Hrvatskog dječjeg festivala u New Yorku. To je velika tema - govori Baša.

Danas ga sretnim čine male, obične stvari. Nekima tako daleke, Baši normalne.

Foto: Privatni album

- Imamo sreću, supruga i ja, da imamo dugogodišnje društvo veće grupe generacijskih prijatelja te zajedno slavimo rođendane, rođenja unuka, obljetnice... Biti sa svojom generacijom jedan je od najvažnijih čimbenika zadovoljstva u životu. Naravno, obitelj je na prvome mjestu - završava Andrej Baša.