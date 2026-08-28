Nakon Filipa Riđičkog, s Top Radija odlazi i Tamara Loos

Nakon što se Filip Riđički oprostio od Top Radija, to je učinila i njegova kolegica Tamara Loos. U eteru je potvrdila da je došlo vrijeme za nove izazove.

Tamara je nakon pet godina na frekvenciji 101 MHz odlučila da je vrijeme za rastanak, a u eteru je zahvalila svima koji su ih iz dana u dan vjerno pratili.

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- Nekako sve dođe svom kraju pa ćemo i mi otići nekim svojim putevima - rekla je pa dodala kako je Filip Riđički za svoj posljednji radijski trenutak odabrao pjesmu svog benda Lika Kolorado, pa se našalila kako će i ona učiniti isto i pustiti njihovu pjesmu - iako ona nema bend.

Odlazak Riđičkog i Loos označava veliku prekretnicu radija na kultnoj zagrebačkoj frekvenciji nekadašnjeg Radija 101. Tamara je prvi put pred radijski mikrofon sjela kada je imala 21, a 14 godina provela je na Anteni Zagreb. Mnogi ju znaju i s televizije - bila je u 'Briljanteenu', 'Nultom satu', 'Učilici'...