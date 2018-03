Nakon izjava o nasilju: Biuk je izbačen iz Big Brother kuće

Produkcija projekta Big Brother odlučila je izbaciti stanara Antu Biuka (40) iz kuće. Stanar iz Donjeg Ogorja je show napustio danas u 13 sati.

Nakon izjava o fizičkom nasilju nad ženom, Big Brother je pozvao Biuka u ispovjedaonicu i upitao o navodima na što je navedeni stanar odgovorio negiranjem.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199151 / ]

Tim je, kažu iz RTL-a, povrijedio pravila kuća koja zabranjuju laganje u ispovjedaonici. Produkcija showa navodi da osuđuju svaki vid nasilja te su navode bivšeg stanara predali policiji. Na naš upit o tome kako je Biuk reagirao na izbacivanje, iz RTL-a su nam odgovorili:

- G. Biuk tijekom boravka u kući niti u jednom trenutku nije bio nasilan, pa tako ni kada mu je priopčeno da je izbacen iz kuće. Stanare u svakom trenutku snima 54 kamere i 10 osoba iz produkcije. Zaštitarska služba je angažirana od početka gradnje kuće, te pazi na sigurnost stanara i produkcije 24 sata na dan.

Foto: RTL

Tijekom jučerašnjeg prijenosa Big Brothera uživo, zgroženi gledatelji javili su se redakciji 24sata. Biuk se pred tisućama gledatelja i ostalim stanarima hvalio da je pretukao ženu.

- Od 11:40 do 13:00 je išao live prijenos. Tokom njega smo nazočili sceni koja nas je iznimno uznemirila. O Anti Biuku se dosta toga zna, a on je, uz kavicu i samodopadni osmijeh na licu, cijeli ponosan pričao o tome kako je jednu ženu pretukao do te mjere da joj je, udarcima nogom, izbio kamence iz bubrega. Kada ga je sustanar Marijan zgroženo pogledao i rekao da on nikad ne bi digao ruku na ženu, Ante je, uz cerek na licu, uzvratio: 'Pa kad je zaslužila' i opet krenuo ponovo prepričavati taj događaj naslađujući se njenim mukama. Ostali su samo nijemo slušali - požalili su se gledatelji.

Foto: Privatni album

Antina sestra Hilda nije željela komentirati njegove navode da je pretukao ženu.

- To nije moja stvar. Ja imam svoju obitelj, a za sve ostalo me boli briga. Ja sam samo rođena Biuk - pravdala se Hilda. Ipak, prije nekoliko dana ispričala nam je kako se njezin brat nerijetko sukobljavao s bivšom suprugom.

- Bilo je među njima nekakvih nesporazuma i svađa jer su se borili oko podjele imovine odnosno obiteljske kuće - objasnila nam je tad Hilda.

[video: 1199148 / ]

Ovo nije prvi put da problematičnog Biuka dovode u vezu s nasilničkim ponašanjem. Njegov susjed, umirovljenik Mijo Rađa (84), prije 12 dana prijavio ga je policiji zbog sumnje za razbojništvo.

Rađa ga je optužio da mu je usred noći prijetio vatrenim oružjem i da ga je opljačkao.