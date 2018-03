'Ukrao mi je novac i pušku': BB Anti sudit će zbog razbojstva

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Posljednjeg stanara koji je ušao u Big Brother kuću, Antu Biuka (41), ogorčeni susjed prijavio je policiji zbog razbojništva.

Mijo Rađa (84) optužio je Biuka tvrdeći da mu je usred noći prijetio vatrenim oružje i da ga opljačkao. Naime, umirovljenik kaže kako je otvorio vrata svoje obiteljske kuće u Ogorju Donjem nakon što mu je netko lupao po vratima u 3.30 sati ujutro. Rađa objašnjava da je na pragu stajao njegov susjed Ante Biuk.

Popio i pola boce rakije

- Vikao je; ‘Je... ti majku, živiš ka lord! Ubit ću te’. Stao sam se povlačiti natrag u hodnik i onda u svoju sobu. A on je krenuo i došao pravo u kuhinju - prepričava nam Rađa koji je, kaže, iskoristio Biukovu nepažnju i pobjegao. Otrčao je u selo, a u kuću se, kaže, ponovno vratio sedam sati kasnije. Mijo tvrdi kako mu je nakon Biukova upada u njegov dom iz omotnice koju drži u sobi svoje kuće nestalo tisuću eura i tisuću kuna.

- Tek sam kasnije vidio bačenu kutijicu sa streljivom za zračnu pušku, i nju je odnio - rekao je starac opisujući scene koje su se te noći, tvrdi, odigrale u njegovu domu. Kasnije nam je pokazao i tragove cipela u zemlji pored kuće koje je Mijo primijetio nekoliko dana prije razbojništva, zbog čega sumnja da mu se Biuk i ranije motao oko kuće.

- Na stolu je bila i boca rakije - pokazuje nam umirovljeni radnik Brodosplita i optužuje pljačkaša da mu je popio pola boce. Zbog svega je još uzrujan, iako je od navodne pljačke prošlo desetak dana. Na pitanje je li razbojnik bio maskiran, on odgovara: “Ma kakvi!”. Policiji je prijavio Antu Biuka, sina jednog od svojih najboljih prijatelja i vršnjaka, Adama. I to, tvrdi, nije prvi put.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Pet puta mi je provaljivano u kuću, na ljeto mi je netko ukrao 5000 eura, ali to nisam prijavio jer sam mislio da tako neću uhvatiti lupeža - govori Mijo koji je uvjeren kako iza svega stoji natjecatelj “Big Brothera”. Tvrdi da mu je i u prosincu iz kuće nestalo 1200 kuna, a sve je, govori, prijavio policiji. Inspektori Policijske postaje Solin su 14. ožujka podnijeli kaznenu prijavu protiv Biuka zbog kaznenog djela na štetu Rađe. Tad je Ante priveden pritvorskom nadzorniku koji ga nije zadržao u istražnom zatvoru pa je Biuk šest dana nakon navodnog razbojništva ušao u RTL-ov show.

Protiv njega će, kako doznajemo iz policije, biti podnesena još jedna prijava Prekršajnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o oružju. Iz splitske PU nisu službeno izlazili s identitetima osumnjičenog i žrtve, no aktere su nam potvrdili u zgradi splitskog suda. Neslužbeno doznajemo kako u pretrazi Biukove kuće nije pronađen ukradeni novac, kao ni zračna puška, tek puška M48 i streljivo. On je pred sucem, doznajemo, rekao kako nije odgovoran za djelo koje mu se stavlja na teret i tvrdio je na sudu da nije opljačkao starca. Tužiteljstvo nije zahtijevalo određivanje pritvora jer Biuk do sada nije osuđivan. Protiv njega je posljednjih godina podneseno više desetaka kaznenih prijava, no ni jedna nije završila pravomoćnom osudom. Kako bismo provjerili Mijinu priču, nazvali smo Antinu sestru Hildu.

Sestra: 'Ante je nevin'

- Nije moj brat takav da ide krasti čovjeka. Da je to tako, ja bih mu prva zatvorila vrata i ne bih ga primila u kuću - rekla je.

Dodala je kako ne vjeruje u te optužbe susjeda te pravda Antu koji joj je povjerio kako će tužiti Miju Rađu zbog klevete.

- Otac mi je rekao da taj čovjek voli lagati i da je jako škrt. Ima ljudi koji su nesretni sa svojom obitelji, onda tako liječe svoje komplekse - ispričala nam je Hilda, koja je potpuno uvjerena u bratovu nevinost.

- Uostalom, vrijeme će pokazati svoje. Vidjet ćete da ne lažem - rekla je sestra BB stanara kojeg je 84-godišnji susjed prijavio policiji zbog razbojništva.

- Ne razumijem zašto bi ga onda primili u show ako je problematičan. Koliko vidim, i u BB kući je pristojan. Normalno se ponaša - rekla je.

U vezi slučaja navodnog razbojništva Ante Biuka kontaktirali smo RTL.

- Institucije rade svoj posao, a RTL im je na raspolaganju za svaki vid suradnje - rekli su nam.

Foto: RTL

'On je dobar, samo mu smeta alkohol'

Ljudi se mijenjaju kad popiju. Anti smeta samo alkohol i to je cijeli problem. On je sad prestao, shvatio je da mu je zdravlje u pitanju, rekla nam je sestra stanara koji je u nedjelju ušao u Big Brother kuću, a kojeg susjed Mijo Rađa optužuje da mu je otuđio novac i zračnu pušku. Ispričala nam je da njihov život nije bio nimalo lak i da se Biuk odao alkoholu zbog nesretne ljubavi.

- Za sve je kriva žena. Rastali su se, a imaju dva sina koja su trenutačno u Njemačkoj. Oni dođu ovdje, a Ante tu i tamo ode gore - rekla je Hilda (45). Njihovi roditelji, podrijetlom iz Tomislavgrada, živjeli su u Njemačkoj, gdje su se ona i brat rodili. Obitelj su rano potresle tragedije. Prvo im je od meningitisa umro četverogodišnji brat. Zavladala je velika tuga, a Hilda priča kako je Ante, kad mu je bilo 13, doživio prometnu nesreću nakon koje je jedva ostao živ.

Kao dijete imao nesreću

- Imao je teški potres mozga i ležao je tri mjeseca na odjelu - govori Biukova sestra. Kaže kako imaju razmirica kao i svaka obitelj, ali da se manje-više slažu i pronađu zajednički jezik. Jako su povezani, a Hilda ističe kako bi za mlađeg brata dala i posljednju kap krvi.

- On je dobar, duhovit i inteligentan. Ima zlatne ruke i jako se dobro razumije u automobile - izjavila je. Dodaje kako su ga zvali čudom od djeteta jer je već s 13 vozio automobil.

Foto: privatni album

'Ante je prestao piti'

Kasnije je radio kao automehaničar, a u popravljanju automobila je bio, prema riječima sestre, pravi maher.

- Rekli su da nitko ne može popraviti auto kao on - ponosno govori Hilda. Ističe kako je bio jako sposoban i da je često radio u inozemstvu - bio je u Italiji, Austriji i Torontu. Kaže da je pošteno zarađivao za život, a kad mu je supruga slomila srce, Ante se odao alkoholu. Imao je problema zbog toga, ali Hilda tvrdi kako je Ante prestao piti.

- Ne želim da ga se kleveće kao nekog razbojnika - istaknula je.

Ante je prije ulaska u BB kuću prošle nedjelje izjavio kako ga prijatelji smatraju zabavnom osobom i da ga u životu najviše živcira nepravda te da mrzi škrte osobe i one koje vole ogovarati.

- U BB kući ne bih volio živjeti s dosadnim ljudima - naveo je Biuk iz Donjeg Ogorja.