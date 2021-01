Dakako, radi se o filmu starom gotovo 30 godina i potez bi, ako do toga zaista do\u0111e, vi\u0161e bio simboli\u010dke prirode nego \u0161to bi na\u0161tetio Trumpu danas. Ipak, ako je vjerovati razjarenim komenatatorima -\u00a0nije neva\u017eno.\u00a0

Podsjetimo, kanadska dr\u017eavna televizija ve\u0107 je pro\u0161le godine emitirala verziju\u00a0filma, u kojoj\u00a0je izrezala pojavljivanje ameri\u010dkog predsjednika, no naglasili su\u00a0da je to u\u010dinjeno prije no \u0161to je on izabran za predsjednika te da se radilo isklju\u010divo o tome da se film skrati zbog TV termina.\u00a0

Trump je tada u svom stilu za sve optu\u017eio\u00a0Justin Trudeaua, no \u010dinjenica je kako su iz filma nestale jo\u0161 neke scene koje uistinu nisu ni po \u010demu presudne za radnju. S obzirom na to da je redatelj Chris Columbus svojevremeno izjavio kako se Trump 'na silu'\u00a0ugurao u film jer su snimali u njegovom\u00a0Hotelu Plaza, vjerojatno ni on ne bi Trumpovo brisanje vidio kao oskvrnu\u0107e vlastitog rada.