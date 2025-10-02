'Nakon Oscara sam emotivno 'pregorio', a mladima kažem da uče radeći, tako je najbolje...'

Animirani film 'Poplava' ove je godine osvojio Oscara u jakoj konurenciji s poznatim crtićima 'Inside Out 2' i 'Wallace i Gromit: Vengeance Most Fowl'. Za režiju je zasužan Gints Zilbalodis, a Latvijac Martins Upitis bio je tehnički direktor i autor vodenih simulacija, koji gostuje na Sveučilište Algebra Bernays u Zagrebu. Danas će biti projekcija 'Poplave', a u petak panel 'Kako napraviti svjetski uspjeh u animaciji ako vam budžet nije hollywoodski'.

Prije svega, čestitke na Oscaru za animirani film 'Poplava' (Flow). Kako je osjećaj osvojiti tako prestižnu nagradu?

Hvala vam! Iskreno, još mi se sve čini nestvarno. Oscari i Hollywood uvijek su mi izgledali kao neki daleki, paralelni svijet u kojem se nikada nisam zamišljao. Zato mislim da na cijelo iskustvo ne gledam isto kao ljudi koji su odavno dio te industrije. S druge strane, trenutak kad je 'Flow' izabran za premijeru u Cannesu bio mi je mnogo opipljiviji. Proslava nakon Cannesa učinila je da sve to postane stvarno. Oscar me, da tako kažem, emotivno potpuno 'pregorio'.

Sudjelujete na panelu o tome kako uspjeti u animaciji bez velikog budžeta. Koje su ključne strategije?

Nekoliko stvari bih istaknuo. Prvo, okupiti prave ljude - ne nužno najbolje profesionalce, nego one za koje možete zamisliti da ćete s njima raditi rame uz rame pet godina. Drugo, prigrliti ograničenja. Kreativne restrikcije često rađaju neočekivana rješenja i posebne kvalitete do kojih velike produkcije možda nikada ne bi došle. I treće - redatelj. On je kapetan na dugom putovanju, s vizijom i kompasom.

Foto: PROMO

'Flow' je prvi nezavisno proizvedeni animirani film koji je osvojio Oscara. Kako gledate na to postignuće?

To je snažna poruka: da indie tim, s malim budžetom i velikim vjerovanjem u ideju, može stati rame uz rame s najvećim studijima. To je dokaz da umjetnička vizija i predanost mogu daleko dogurati - i bez milijuna u financiranju.

Koji je bio najveći izazov tijekom produkcije?

Moja su se dva djeteta rodila baš u vrijeme produkcije - tako da je balansiranje između obiteljskog života i posla bio izazov sam po sebi. A onda je stigla i pandemija. Ponekad sam radio od kuće uz djecu, ponekad sam ih vodio u ured. S tehničke strane – voda je bila najveći izazov. Na njoj smo počeli raditi jako rano… a posljednje dorade napravio sam dva dana prije premijere. Bio je to dug, evolutivan proces - i umjetnički i tehnički.

Foto: PROMO

Kakva je bila suradnja s redateljem Gintsom Zilbalodisom?

Teško je riječima dočarati koliko je dobar redatelj. A ovo mu je bio prvi rad s timom. Gints ima jedinstvenu viziju - vrlo preciznu, ali istodobno otvorenu za eksperimentiranje. Duboko je uključen u svaki segment produkcije, ali istovremeno ostavlja prostor suradnicima da donesu vlastite ideje. Proces je bio vrlo fluidan - ponekad doslovno, u slučaju vode! Testirali bismo različite pristupe, podešavali pokrete i koristili okoliš da prenesemo emocije. Više je to bilo zajedničko otkrivanje nego praćenje uputa.

Na Algebri posebno cijene činjenicu da ste sve ovo postigli u Blenderu, istom softveru koji koriste i njihovi studenti. Kako je bilo stvarati dugometražni film u Blenderu?

Blender koristim od samih početaka. Imam bliske veze s razvojnim timom, pa je na neki način i za mene osobni san vidjeti Blender na Oscarima. Za mali, agilni tim poput našeg, Blender je bio kao stvoren. Fleksibilan, moćan i otvoren - sve što nam je trebalo da ovakva produkcija uopće bude moguća.

Foto: PROMO

Koji bi bio vaš savjet mladima koji tek ulaze u svijet animacije?

Nema boljeg vremena nego sada. Alati su besplatni, tutorijali su posvuda, a hardver više nije prepreka. Gints je svoj prvi dugometražni film Away napravio na laptopu kod kuće. Ne trebate dozvolu ili veliki studio - samo krenite. Najbolje se uči radeći.

Budući da film nema dijaloga, cijela je priča ispričana vizualnim putem. Koliko je to bilo izazovno?

Za mene je to značilo da voda mora nositi emotivnu težinu. Ponekad je morala djelovati prijeteće i nadmoćno, a ponekad mirno, čak zadivljujuće. Svaki element na ekranu morao je govoriti umjesto dijaloga. To je bilo zahtjevno, ali i nevjerojatno ispunjavajuće.

Foto: PROMO

Koji su vam planovi za budućnost?

Rad na Gintsovu sljedećem filmu Limbo već je započeo. Veselim se vidjeti kamo će nas odvesti.

Jeste li upoznati s Dušanom Vukotićem, jednim od pionira Zagrebačke škole crtanog filma, koji je 1962. osvojio Oscara za kratki film 'Surogat'?

Da, sjećam se da sam ga gledao prije nekoliko godina. Sigurno postoji duhovna poveznica s 'Flowom' - bez dijaloga, snažno vizualno pripovijedanje, puno iznenađenja. Inspirativno je vidjeti koliko je taj pristup i danas bezvremenski.