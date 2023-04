Nakon pet mjeseci otkrili uzrok smrti pjevača Aarona Cartera

Pjevač i reper Aaron Carter preminuo je početkom studenog prošle godine, a sada je poznat uzrok njegove smrti.

Foto: /Press Association/PIXSELL

Carter je umro od utapanja i učinaka difluoroetana, zapaljivog plina koji se često koristi kao pogonsko gorivo u limenkama komprimiranog zraka, i alprazolama, generičkog oblika Xanaxa, navodi se u kopiji izvješća o njegovoj obdukciji, prenosi Page Six.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Cartera su pronašli mrtvog 5. studenoga u kadi u njegovom domu u Lancasteru u Kaliforniji. Imao je 34 godine.

- Obitelj je obaviještena i odletjet će u Los Angeles. Aaron je pred kraj svog života naporno radio na oporavku, kako bi bio dobar otac i kako bi se iskupio sa svojom obitelji - rekao je tada njegov predstavnik.

Carterova kućepaziteljica otkrila je njegovo tijelo i da je 'vikala' kada je pozvala hitnu u pomoć. Jane Carter, pjevačeva majka, prethodno nije vjerovala da je njezin sin umro od slučajnog predoziranja. Željela je dodatno sve istražiti.

- Nikada to nisu istražili kao moguće mjesto zločina zbog njegove ovisničke prošlosti - napisala je u ožujku na Facebooku.

Foto: Instagram / ginemargrethe

Pjevačevi prijatelji tada su rekli da su i oni bili sumnjičavi oko Aaronove smrti.

- Uvijek bi bio paranoičan oko toga da ga ljudi progone - izjavio je Bryan Cassidy, koji je bio blizak s Carterom posljednje tri godine.

U međuvremenu, Aaronov bivši mendažer, Morgan MAtthews prisjetio se kako mu je pjevač jednom rekao da ga ljudi progone.

- Ljudi me progone, trebam pomoć, moram otići iz ovog grada - izjavio je tada.

Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL

Carter se proslavio kao dječja zvijezda s hitovima poput I Want Candy i That's How I Beat Shaq, a bio je poznat i po tome što je bio mlađi brat Backstreet Boya Nicka Cartera.

