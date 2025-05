Nakon pune Arene, Goran Bare i Majke vraćaju se u Zagreb: 'Sad smo odabrali intmniju dvoranu'

Kad se spoje nepatvorena emocija, glazbena istina i beskompromisna struja rock’n’rolla, rezultat je jedan: Goran Bare & Majke ponovno pred zagrebačkom publikom. Nakon što su 2023. napunili Arenu Zagreb, sada najavljuju večer za pamćenje u eksplozivno intimnoj atmosferi Boćarskog doma, koju donosi TOP RADIO.

"Stižemo 11. listopada u Boćarski dom. Taj prostor smo odabrali upravo zato što omogućuje intimniji kontakt s publikom. Nekih par tisuća ljudi, to mi je idealno. Tad osjetiš stvarnu povezanost i možeš dati najviše od sebe", priznaje legendarni Bare.

Bare je otkrio da bi publika već na jesen mogla čuti i neke nove pjesme, dok kreativni proces, kaže, ne prestaje.

Foto: Mario Poje

"Naša glazba stalno koketira s raznim žanrovima. Tko stvarno razumije glazbu, prepoznat će to i znat će o čemu se radi. Mi ne prestajemo istraživati, kombinirati, tražiti nove puteve, to nam je prirodno. Ali ono što je zaista važno jest da je rock and roll živ. I da se osjeća", rekao je za TOP RADIO.

I upravo se to osjeća na svakom koncertu Majki — od “Mršavi pas”, “Mene ne zanima” do himne “Teške boje”. Svaka pjesma je iskaz, a svaki koncert — iskustvo. Potvrda toj istini dolazi i kroz Porine za Najbolju izvedbu grupe s vokalom (“Noćas prelazim rijeku”) i Najbolji koncertni album (“Live In London”), kao i iz publike koja ih vjerno prati više od tri desetljeća.

"Čini mi se da su koncerti, kao i umjetnost općenito, danas jedan od rijetkih pravih bjegova od stvarnosti, a budimo iskreni, ta stvarnost često nije ni blizu lijepa. Nije to samo glazba, tu su i filmovi, izložbe, kazalište... Sve su to trenuci kad na kratko pobjegnemo, zaronimo negdje dublje. Ali, nažalost, čim izađemo iz dvorane, kina ili galerije, stvarnost nas opet čeka, s istim onim problemima koje smo na kratko ostavili vani", poručuje.

Foto: Mario Poje

Bare i Majke ne bježe od stvarnosti, oni joj gledaju ravno u oči. U vremenu u kojem se i glazba i umjetnici sve više prepuštaju umjetnoj inteligenciji, Bare ostaje vjeran jednom.

"Za mene je najvažnija ideja. Nije mi bitno tko je stvara, može to biti čovjek, može biti i robot. Ako taj robot dođe s nečim što ima pravu ideju, ja ću to podržati bez problema. Na kraju krajeva, jedino je važno da to što čujem bude dobro i da me pogodi", zaključio je.

Foto: Mario Poje

Ulazak u jesen donijet će jedno od najočekivanijih rock događanja godine u organizaciji BlueElefantea i medijske podrške TOP RADIJA, a ulaznice za jedinstveni koncert živućih legendi u prodaji su putem sustava upad.hr.