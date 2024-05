Goran Bare oduševio nastupom u Londonu! Domaćini: Majke mi, pa sviraju kao da su Englezi

Publika je bila zadovoljna, a to je najvažnije. A ostalo? Pa vidio sam dio povijesti i ostao ugodno iznenađen. Riječi su to Gorana Bareta (58). On i Majke prošlog su vikenda imali koncert u londonskom klubu Dingwalls.

- Na pozornici koja je ugostila svjetska glazbena imena poput Red Hot Chili Peppersa i Imagine Dragonsa, Goran Bare & Majke izveli su neke od svojih najvećih hitova, uključujući 'Teške boje', 'Ja sam budućnost', 'Vrijeme je da se krene' i 'Noćas prelazim rijeku'. Sirovim rock zvukom i odličnim tekstovima zauzeli su svoje mjesto među legendama klupske scene - kažu iz Croatia Recordsa, koji su snimali audio i vizualno koncert u Londonu.

- Brzo ćemo mi to 'smiksati' i montirati, materijal je odličan, bilo je sjajno - rekao nam je Želimir Babogredac, direktor CR-a.

A tako je nakon koncerta govorio i Bare.

- Koncert je bio fantastičan, mi smo se dobro osjećali na pozornici, a ljudi su uživali - rekao je vinkovački glazbenik.

Prije nekoliko mjeseci Bare nam je u velikom intervjuu otkrio kako je od starije sestre dobio gramofon kad je otišla na studij.

- Imala je jednu fantastičnu kompilaciju s hitovima iz 1972. Sve najjača imena, Van Morrison s 'Domino', Stonesi i 'Brown Sugar', Doorsi, tad je umro Jim Morrison pa su izdali ponovno 'Light My Fire'... Faces, Roberta Flack i 'Killing Me Softly', Carly Simon i 'You're So Vain'... Širok dijapazon - rekao nam je Bare uz dodatak kako mu je tad bio san snimiti jednu ploču.

Samo jednu. S time bi, kaže, ostvario svoj san. Otišao je puno dalje od te jedne ploče. Glazbenici i kritičari često su znali isticati što bi bilo da je Bare, primjerice, Amerikanac.

"Za njega bi znao cijeli svijet, svi bi ga slušali, a on bi bio multimilijunaš", otprilike je sukus tih razmišljanja.

No Amerikanac nije, a veliki glazbenik je.

- Njegov nastup u Londonu je povijesna priča. U vrhunskoj je formi, zvučalo je maestralno, pa tamo imaju najbolju opremu. Domaćini su rekli da Bare i Majke zvuče kao da su Englezi. Šalio sam se kako osvaja London, ali bogme ga je osvojio - dodao je Babogredac.

Prije koncerta bend je posjetio legendarni Abbey Road Studios.

"Najznačajniji studio za snimanje na svijetu, poznat po svojoj kreativnosti i tehnološkoj izvrsnosti. Kultni studio koji je posljednjih 90 godina bio glazbeni dom brojnim vrhunskim izvođačima kao što su The Beatles, Pink Floyd, Shirley Bassey, Oasis, Radiohead, Sam Smith, Florence + The Machine, Ed Sheeran, Lady Gaga, Amy Winehouse, Adele i mnogih drugih", kratki je opis studija u kojemu su bili.

Doticaj je to s glazbenom poviješću iz prvog reda...

- Bilo je impresivno, ovo što sam vidio - pozitivno sam šokiran. Veliki dio povijesti pop glazbe nalazi se ovdje. Ovo je stvoreno tridesetih godina, znači gotovo 100 godina pop glazbe je ovdje, i to pričamo o vrhunskoj glazbi. Još sam pod dojmom, jako inspirativno, poučno i super iskustvo - rekao je Bare.

Najavio je krajem prošle godine vinkovački glazbenik kako je u vrhunskoj formi. Dokazuje to svakim novim koncertom, a uskoro bi im trebao izaći i novi album. Samo neka potraje...