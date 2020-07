Nakon razuzdanih partyja, na Zrću su se uvele nove mjere...

<p>Nakon što su se na društvenim mrežama počele objavljivati snimke partyja u klubu Noa na Zrću, na kojem nitko nije previše mario za fizičko distanciranje, predsjednik Stožera i gradonačelnik Novalje <strong>Ante Dabo</strong>, predložio je nacionalnom Stožeru da donese Odluku o zabrani održavanja svih festivala, većih ili manjih, partyja i koncerata na plaži Zrće i Katarelac. Broj zaraženih korona virusom i dalje raste, a veća okupljanja se otkazuju.</p><p><strong>POGLEDAJ VIDEO: Shaquille O'Neal prošle godine na Zrću</strong></p><p>Prethodno je otkazan BSH Festival koji je zamijenjen novim eventom koji se predstavlja kao 'Keep The Distance', a opisuje se kao 'koncept zabavljanja na siguran i odgovoran način'. </p><p>- Klub Noa je koncipiran kao klub na otvorenom jer nema krov. Festival smo odgodili i odlučili održati event znakovitog imena Keep the distance 9*10*11*12. Klub ima 3000 četvornih metara pa bi prema tome mogao primiti 900 ljudi, ali bilo je svega 300 posjetitelja tako da nismo ni popunili kvotu. Postavili smo oznake koliko ljudi moraju biti udaljeni jedni od drugih, punktove za dezinfekciju i upute kako prati ruke. Dijelili smo jednokratne maske, a moglo se kupiti i platnenih. Razmaknuli smo stolove, plesnog podija nije bilo, a svakome smo na ulazu mjerili temperaturu te pisali u upisnike ime, prezime, kontakt i visinu tjelesne temperature. Konobari su imali maske, rukavice i uz svako piće davali slamčice, te dobili sve upute nadležnih o postupanju u vezi virusa korone. Imali smo i posjet Stožera civilne zaštite iz Zagreba i bili su prezadovoljni mjerama koje smo poduzeli - rekla nam je <strong>Josipa Žižić</strong>, voditeljica odnosa s javnošću kluba Noa na Zrću u Novalji.</p><p>Na pitanje što je bilo s ljudima bez maski koji plešu zbijeni međusobno na fotografijama, rekla je da stvari na fotografijama mogu izgledati drugačije.</p><p>- Radimo sve što je u našoj moći. Bila nam je organizirana skupina ljudi koji su došli zajedno, svi iz istog mjesta pa se vjerojatno radi o njima - dodala je Žižić. Naime, party u Noi izgledao je kao i svaki drugi party u klubovima na Zrću prije pandemije korona virusa. Sudeći prema snimkama, nitko nije mario za mjere opreza. </p>