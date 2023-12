Nakon romantičnog putovanja, Branko i dalje očaran Smiljom: 'Još uvijek sam zaljubljen u nju'

Voditeljicu emisije 'Ljubav je na selu' Anitu Martinović zanimalo je da li se odnos Smilje i Branka promijenio.

- Nismo bili golupčići niti se što promijenilo - rekla je Smilja.

- O tome bi se dalo pričati - istaknuo je farmer.

- Ja sam još uvijek zaljubljen u Smilju. Mislim da još uvijek moje srce za nju radi - dodao je.

Foto: RTL

- Dobro je - rekla je Smilja kroz smijeh.

Branko je na Anitino pitanje o romantičnom putovanju u Split komentirao da je ispunio Smiljinu želju.

- Meni je bilo super - rekao je.

Foto: RTL

- Baš je bilo lijepo - istaknula je Smilja.

Komentirala je njihov odnos.

- To što smo nas dvoje sad na vi, to je druga priča. Što se mene tiče. Ja ne znam kako on. To što je on zaljubljen u mene, možda je bezobrazno od mene, to je njegova stvar. Ja nisam vidjela sebe kraj njega od početka - rekla je.