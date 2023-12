Nakon skoro 40 godina: Božićni hit Georgea Michaela napokon je broj 1! 'On bi bio izvan sebe'

"Last Christmas", pjesma koju je pokojni George Michael napisao upravo s namjerom da osvoji božićni broj jedan 1984. godine, u tome nije uspjela jer je u isto vrijeme izdan singl "Do They Know It's Christmas" Band Aida.

Gotovo četiri desetljeća kasnije, pjesma koja je u međuvremenu postala veseli božićni pop klasik, konačno je dočekala da bude okrunjena na službenoj britanskoj top ljestvici singlova.

- George bi bio izvan sebe što smo nakon svih tih godina napokon stigli do božićnog broja jedan, što mu je i bila namjera kad je pisao pjesmu. Misija ispunjena - rekao drugi čovjek Whama Andrew Ridgeley.

George Michael umro je na Božić 2016. godine.

Broj 'streamova' za "Last Christmas" dosegao je 13,3 milijuna u posljednjih sedam dana, što je najviše u povijesti u božićnom tjednu.

U nastojanju da dođe broja jedan tako ponovo nije uspio pokojni Shane MacGowan i njegovi Poguesi s jednom od najpopularnijih božićnih pjesama modernog doba "Fairytale of New York".

Iako su nakon Shaneove nedavne smrti, fanovi pokrenuli kampanju da pjesma konačno dođe do broja jedan, to je bilo dovoljno samo za šesto mjesto.

Taj izvanvremenski klasik, međutim, našao se na božićnoj ljestvici svaki put otkako je objavljen, osim na prvom mjestu.