Kako su dva prijatelja pokorila svijet: 'George je bio tih, Andy drzak'. Mediji: Idiotska glazba!

Kako je moguće da su ova dva idiota postala tako poznata, čudili su se britanski mediji kad je njihovim otokom zavladala Wham-manija.

Iako su dečki rasprodavali turneje, iako su ih mladi obožavali, a nisu bili mrski ni njihovim roditeljima, jer su bili puno 'čedniji' od 'zločestih' rockera, kritika nikad nije prihvatila Wham! kao ozbiljan sastav, a njih kao ozbiljne glazbenike.

POGLEDAJTE VIDEO:

U novom Netflixovu dokumentarcu "Wham!', kroz riječi Georgea Michaela i Andrewa (Andy) Ridgeleyja, ispričani su dosad nepoznati detalji o ovom dvojcu iz sjevernog Londona.

Prijatelj i zaštitnik

Cijela priča s Whamom! počela je kad je učiteljica u razred u kojem je bio Ridgeley ušetala s novim učenikom. Bio je to Georgios Kyriacos Panayiotou. Dečki su tad imali 11 godina.

- Imao je naočale s velikim okvirima i gustu kovrčavu kosu. Učiteljica nam je rekla da se zove Georgios Panayiotou . Pitala nas je "Tko će se pobrinuti za novog učenika" - prisjeća se Andy njihova prvog susreta koji će se pretvoriti u veliko prijateljstvo i uspješnu suradnju.

- Andrew je podignuo ruku "Ja ću". Mislim da je to bila sudbina. Sve bi možda bilo skroz drugačije da sam tog dana sjeo kraj nekoga drugoga - nadovezao se u dokumentarcu pokojni George Michael.

Foto: YouTube/screenshot

I već od prvog dana škole dvojac je postao nerazdvojan. Družili su se, zabavljali i sanjali kako će jednog dana imati svoj bend.

- George je bio tih i povučen, a Andrew arogantan, drzak i pun samopouzdanja - kazao je o dečkima otac Georgea Michaela, Kyriacos "Jack" Panayiotou.

On se protivio snovima svojeg sina da uđe u svijet glazbe. Htio je da bude u životu 'nešto normalno', poput doktora ili računovođe. Zabranio mu je da kupuje ploče i da doma pušta glazbu. Ali Andrew je poticao Georgea. Nije htio da odustane od njihovih snova.

U početku su snimali razne komične skečeve za radio, pa su onda s prijateljima oformili i ska sastav "The Executive", ali on nije zaživio.

- Glazba koju smo tad snimali bila je užasna - prisjeća se Andrew. I kad se ska sastav raspao, ostala su dvojica. George i Andrew. Wham!.

Dobro da se taj ska bend raspao. Dvije glave su nekad pametnije od njih pet. Andrew i George počeli su pisati pjesme te su za 20 funti snimili i demo. Mikrofon je bio pričvršćen za metlu, George je pjevao, Andrew svirao raštimanu gitaru. Nije to zvučalo pretjerano dobro, ali momci su bili sigurni da su na dobrom tragu.

Teški počeci i spasonosni poziv

Godina je 1981., George i Andrew su punoljetni te kreću obilaziti glazbene kuće u nadi kako će im netko ponuditi ugovor. Imaju snimljene buduće hitove "Careless whisper" te "Club Tropicana", ali 'glavonje' u glazbenoj industriji nisu zainteresirane za njihov 'proizvod'.

- Bacili su nam vrpcu i rekli "Dobar glas, ali vratite se kad snimite hit" - prisjeća se dvojac u dokumentarcu.

Foto: YouTube/screenshot

To to ih nije pokolebalo. Na sve načine pokušavaju doći do nekoga tko bi ih mogao 'pogurati' ka slavi. I pronalaze Marka Deana, starijeg dečka iz njihova kvarta, koji je zaposlen u Innervision Recordsu.

- Andrew je stalno zvao moju majku i govorio joj da poslušam njihove pjesme. Ubacio joj je kazetu u poštanski sandučić. Pomislio sam "Oh ne, još jedan lokalni bend" - prisjeća se Dean, koji je nakon nekoliko tjedana kazetu i poslušao.

Iako snimka nije bila kvalitetna, odlučio im je dati priliku. Potpisan je ugovor, kasnije će se otkriti itekako 'štetan' za Andrewa i Georgea, te su dečki sad imali priliku pokazati svijetu da su oni idući veliki glazbeni hit.

Debitirali su s "Wham Rapom" u lipnju 1982. godine. Bila je to 'protestna dance pjesma', koja nije impresionirala kritiku, ali ni radijske urednike. Ostali su vani top 100, BBC ih nije 'zavrtio' nijednom.

Dečki su tužni, ali se ne predaju. Neće olako odustati, ali nešto treba promijeniti...

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

- Yog (kako je Andrew zvao Michaela) je trebao umjetničko ime. To mu je pomoglo da razvije karakter- kazao je Andrew u dokumentarcu. Pa je uskoro Georgios Kyriacos Panayiotou postao George Michael.

Ni idući singl nije im bio hit, već su bili u strahu da će im glazbena karijera propasti prije nego što je počela, ali onda im se osmjehnula sreća. Stigao je poziv iz kultne emisije "Top of the Pops".

- Dečki, jedan sastav nam je otkazao. Možete li popuniti njihovo mjesto u idućoj emisiji - nazvali su iz režije dvojac iz Whama!, a ovi, naravno, nisu ni sekunde dvojili.

Sa sastavom su tad kao back vokali, da budu atraktivniji publici, nastupale Shirlie Kemp, tadašnja djevojka od Andrewa, te Dee C. Lee.

I taj njihov suludi performans, gdje se plesalo, pjevalo, gdje je sve 'prštalo' od kose i mladenačke energije, dopao se jako televizijskoj publici. Wham! je bio na putu ka slavi.

Foto: Andrew Ridgeley/Instagram

- Imali smo tad dva komada odjeće koje smo međusobno mijenjali - prisjetio se Andrew kroz smijeh njihovih početaka.

Počeli su više nastupati i njihova popularnost je rasla, ali dogodilo se za Georgea nešto neočekivano. On je u duši i dalje bio onaj povučeni dečkić bez samopouzdanja, a odjednom su se žene bacale po njemu.

- Bio sam siguran da će Andrew biti taj koji će privlačiti svu pažnju dama. Ali primjećivale su i mene - rekao je George Michael svojedobno.

Jer Andrew je bio 'zabavni', 'opušteni', 'pričljivi' iz dvojca. George nije imao ni jedan posto njegova samopouzdanja.

Wham! je sad imao samo jednu misiju. Stvoriti "novi pop". Smetale su ih negativne konotacije koje su se vezale uz taj glazbeni žanr te se odlučili svima pokazati da je on jednako vrijedan.