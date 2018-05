Nakon što je ABC ukinuo seriju 'Roseanne', oglasio se i Trump

Američka glumica i komičarka Roseanne Barr (65) objavila je rasistički tweet, nakon čega je televizijska kuća ABC ukinula njezinu seriju. Sada je ovaj slučaj na društvenoj mreži komentirao i američki predsjednik.

Donald Trump (71) u svojoj se objavi više koncentrirano na ispirku koju je objavio ABC nego na Roxanneinu neukusnu šalu.

Foto: LEAH MILLIS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- ABC-jev šef Bob Iger nazvao je Valerie Jarrett i dao joj do znanja kako 'ABC ne tolerira komentare poput komičarkinih'. Zanimljivo, nikada nije nazvao predsjednika Donalda J: Trumpa i ispričao se zbog užasnih izjava koje su na moj račun izrečene u programu ove TV kuće - napisao je.

Bob Iger of ABC called Valerie Jarrett to let her know that “ABC does not tolerate comments like those” made by Roseanne Barr. Gee, he never called President Donald J. Trump to apologize for the HORRIBLE statements made and said about me on ABC. Maybe I just didn’t get the call?