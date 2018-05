Roseanne je pretjerala: ABC joj zbog rasizma ukinuo seriju

Američka televizijska kuća ABC više neće prikazivati seriju Roseanne Barr (65). nakon što je glumica i komičarka objavila rasistički tweet u kojem je bivšu savjetnicu Baracka Obame nazvala 'majmunom', javlja BBC.

- Roseanneina objava na Twitteru kosi se s našim vrijednostima i načelima pa smo iz tog razloga odlučili prekinuti s prikazivanjem serije - poručili su iz TV kuće.

Naime, Barr je na društvenoj mreži napisala da je Valerie Jarrett 'dijete Muslimanskog bratstva i filma 'Planet majmuna''.

Isti je ubrzo obrisala te se ispričala i sve nazvala 'lošom šalom'.

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste.