Nakon svađe s Cigijem, Marko jeo sushi i hvalio se torbicom

Grubnić je nedavno komentirao kako si je Neven ružnim komentarima zatvorio neka vrata nepotrebno. Nije se zamarao njegovim podbadanjima već je umijesio soparnik i pohvalio se na Instagramu

<p>Prepucavanja modnog stilista <strong>Marka Grubnića</strong> i<strong> Nevena Ciganovića</strong> jučer su eskalirala. Nakon što je Cigi optužio Marka da je lažirao putovanje u Mali Lošinj jer je 'iste' fotografije koje je Grubnić objavio Cigi našao na drugim profilima na društvenim mrežama, Marko je objavio kako će ga tužiti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ciganović i Grubnić prije su se družili</strong></p><p>- Zaista Vas molim za razumijevanje, jer činjenica jest da osim što je u mene zaljubljen već godinama, sad je već i opsjednut sa mnom... Ljubav je s moje strane neuzvraćena. U tome vjerojatno i je problem. Ipak nadao sam se da će ga to s vremenom proći i da će popustiti ako ne reagiram, ali nažalost sve je gore - napisao je Grubnić na Instagramu.</p><p>Nakon te drame, Grubnić je imao pametnijeg posla pa je otišao na ručak jer se više nije htio baviti Cigijevim podbadanjima. Jeo je sushi u popularnom zagrebačkom restoranu, a onda se pohvalio i kako je napravio soparnik. Prije toga snimio je torbicu brenda Givenchy i napisao je kako ju obožava. </p><p>Cigi i Grubnić ne slažu se nešto više od desetljeća. Iako nikad nisu ni bili neki veliki prijatelji, družili su se neposredno prije ulaska u Big Brother kuću. U tom 'Celebrity Big Brotheru' obojica su sudjelovali i unutra su se još više zbližili da bi na kraju zaratili. u kojem su obojica sudjelovali. Prijateljstvo je učvršćeno u BB kući, a nastavilo se i nakon izlaska iz showa, da bi potom zaratili.</p><p>- Nisam u nikakvom odnosu s njim, mislio sam da živi vani, jer kad smo se družili prije sto godina, netom se vratio iz Amerike. Govorio je tada da Hrvatska nije za njega, da će živjeti vani. Bio sam uvjeren da je vani dok nedavno nisam popratio da me proziva, komentira i tako dalje. Odavno sam ga blokirao na svemu. Ja se ni sa kime ne svađam, sve samo maknem. Istina je da svi imamo pravo reći što mislimo i to nazivamo slobodnom govora - ispričao je Marko u podcastu 'Inkubator' prije nešto više od mjesec dana i nastavio: </p><p>- Međutim, smatram da to nije sloboda govora nego baš govor mržnje. Nema potrebe za tim, taj čovjek si je bezveze s tim ružnim komentarima zatvorio neka vrata. Nije lijepo da baš svi o tebi govore da te ne žele blizu, ne može ti to donijeti nikakav mir.</p><p>Rekao je da mu ne zamjera ništa jer on to uglavnom ni ne vidi. Zaželio mu je sreću i da bude uspješan u onome što radi. </p>