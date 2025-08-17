Obavijesti

Komentari 2
PAPARAZZI NISU NI TREBALI

Nakon tajanstvenog papirića, luksuzni resort! Maja pozirala u bikiniju, fanovi: Gle, Šime slika!

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
18
Foto: Instagram

Maja Šuput je nakon nastupa u Svetom Filipu i Jakovu završila u luksuznom resortu na Pašmanu. Od tamo je u nedjelju objavila fotografiju u bikiniju, a pratitelji su odmah počeli nagađati da ju je fotkao Šime Elez

Nakon rasplesane večeri u Svetom Filipu i Jakovu, gdje je publiku u subotu podigla na noge, Maja Šuput odlučila je predahnuti. I to na Pašmanu, u luksuznom resortu koji joj očito postaje omiljena destinacija. Podijelila je fotografiju u crnom bikiniju, a ispod objave odmah su krenuli komentari pratitelja.

'A gle, Šime slika', napisala je jedna, a mnogi su se složili da je upravo on zaslužan za kadrove. I to onaj isti Šime Elez, koji joj je večer ranije, nakon nastupa, uručio tajanstveni papirić.

Foto: Instagram

- Ne znamo što je na njemu bilo. Zajedno su otišli u backstage i tu ih publika više nije vidjela - ispričala nam je čitateljica, koja je snimila par u subotu u Svetom Filipu i Jakovu.

Foto: Čitatelj 24sata

Njihovo intenzivnije druženje krenulo je prije nekoliko mjeseci, nakon što su zajedno snimili spot za Majinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. Šime u početku nije bio planiran za glavnu mušku ulogu, ali kad ga je njezin tim predložio, pjevačica nije dugo razmišljala. Poslala mu je poruku, i već tri dana kasnije, bili su zajedno na setu. Snimanje je bilo intenzivno, i po tempu i temperaturama - više od 40 stupnjeva, scene u vodi, mokre haljine i snimanje do dugo u noć. No kako je Maja rekla, sve je išlo glatko. 

Foto: PROMO

Ubrzo nakon toga snimljeni su na jahti u blizini Brača. I ne, nisu samo plovili i upijali sunce.

- Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdjelicom koju je pažljivo donijela Šimi - ispričala nam je čitateljica koja se zatekla u blizini.

Foto: 24sata/canva

Na izravno pitanje o vezi, Maja je kratko poručila kako ne zna ništa. 

- Ja uopće ne znam o čemu vi pričate. Stvarno nemam pojma o čemu pričate - rekla nam je Maja dok je sa Šimom bila na jahti. 

S vremenom su se počeli sve češće pojavljivati zajedno, od zajedničkih večera i izleta, do Šiminog dolaska na nekoliko Majinih koncerata. Oboje su, čini se, opušteniji i manje se trude skrivati kad su zajedno.

Foto: Čitatelj 24sata

