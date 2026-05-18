FOTO Sjećate li se Paole Valić Bekić? Evo kako danas izgleda

Paola Valić Bekić (44) domaćoj se publici prvi put predstavila 2003. godine u popularnom showu 'Story Supernova'. Sada je otkrila da se nakon 12 godina braka rastala od supruga, a nedavno je objavila i novi singl.
Paola Valić Bekić (44) domaćoj se publici prvi put predstavila 2003. godine u popularnom showu 'Story Supernova'.
| Foto: Davor Puklavec/pixsell
Paola Valić Bekić (44) domaćoj se publici prvi put predstavila 2003. godine u popularnom showu 'Story Supernova'. |
Foto: Davor Puklavec/pixsell
Paola Valić Bekić (44) domaćoj se publici prvi put predstavila 2003. godine u popularnom showu 'Story Supernova'.
| Foto: Davor Puklavec/pixsell
Nakon tog zapaženog nastupa, kći poznate televizijske urednice Jasne Burić nastavila je graditi glazbenu i medijsku karijeru, no nakon obećavajućeg početka povukla se iz javnosti i odlučila se posvetiti obrazovanju, osobnom razvoju i životu daleko od reflektora.
| Foto: puklavda
2018. godine publika ju je ponovno imala priliku upoznati kroz ulogu radijske voditeljice i natjecateljice u showu Nove TV 'Tvoje lice zvuči poznato'.
| Foto: Nova TV/Instagram/screenshot
Prije sedam godina sa tadašnjim suprugom i njihovim sinom Benjaminom preselila se u Norvešku.
| Foto: goran kovacic
"Uvijek je lijepo vratiti se doma. Iako trenutačno imam nekoliko ‘domova’, jer meni je dio srca i u Zagrebu i u Oslu i na Krku… I u Dalmaciji. Dom je osjećaj, u mom slučaju nije vezan za mjesto, nego za srce. A meni je srce, kroz život, posvuda - Hrvatska, Norveška, SAD, Australija, Tenerifi... Na svim divnim mjestima koja sam posjetila i gdje sam provela vrijeme", kazala je za Story.hr.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Sada je za Hype TV otkrila da se prije tri godine razvela od supruga kojeg poznaje od svoje 14 godine, a s kojim je bila u braku 12 godina. Rekla je kako su se njihovi životni putevi razišli.
| Foto: Instagram
"Nismo imali zajedničke ciljeve i interese. Shvatila sam da je bolje zbog svih da se raziđemo. Svaki razvod je težak", rekla je pa dodala: "Puno je bolji dobar razvod nego loš brak koji gledaju djeca", poručila je, naglasivši da danas živi u miru koji je tražila cijeli život.
| Foto: Instagram
Vekić je istaknula i kako se neće još vratiti u Hrvatsku jer je previše truda uložila u život u Norveškoj kako bi ga sada napustila.
| Foto: Instagram
Nedavno je Vekić objavila i novi singl, naziva 'Truma' kojim je označila povratak na scenu.
| Foto: Instagram
Za Hype tv se prisjetila trenutaka kada je čistila stanove, gradilišta, pa čak i zahode, te priznala kako je to bio 'brutalan trening za njezin ego'. No, istaknula je i da se niti jednog časnog posla ne srami i da ju je upravo to ojačalo i učinilo ponosnom.
| Foto: Instagram
Foto puklavda
Foto Goran Stanzl
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto marko lukunic
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Foto Instagram
Foto Instagram