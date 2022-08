Nakon teške prometne nesreće preminuo glumac iz 'Magnuma'

Foto: Zagrebački maraton

Američki glumac Roger E. Mosley, najpoznatiji po ulozi pilota Theodorea TC-ja Calvina u seriji 'Magnum', preminuo je u nedjelju. Imao je 83 godine, a vijest o smrti potvrdila je njegova kći. - Nikada ne bismo mogli oplakivati ​​tako nevjerojatnog čovjeka. On bi mrzio da bilo tko plače zbog njega. Vrijeme je da proslavimo nasljeđe koje nam je svima ostavio. Volim te, tata. I ti si volio mene. Teška srca govorim o ovome, ali sam jaka. Brinut ću se za mamu, tvoju ljubav koju si volio gotovo 60 godina. Dobro si me odgojio i ona je u dobrim rukama. Budi miran - poručila je Mosleyjeva kći u oproštajnoj poruci na Facebooku. Umro je okružen obitelji nakon što je prošlog tjedna stradao u prometnoj nesreći u kojoj je ostao paraliziran od ramena prema dolje i u kritičnom je stanju. Glumio je u više od 150 epizoda 'Magnum, P.I.' zajedno s Tomom Selleckom koja se emitirala osam sezona od 1980. do 1988. Također se pojavio u 'Sanford and Son', 'Love Boat', 'Kojak', 'The Rockford Files', 'Starsky and Hutch' i desecima drugih TV serija.