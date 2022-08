Znate li tko se krije iza sijedog muškarca? Popularnog glumca mnogi nisu mogli prepoznati

Engleski glumac, pisac i glazbenik Hugh Laurie (63) kojeg javnost najviše pamti po glavnoj ulozi iz hit serije 'Dr.House', prošetao je sa svojim psom ulicama Londona, a mnoge je totalno iznenadio svojim izgledom. Izgledao je neprepoznatljivo.

Glumac se obukao ležerno za šetnju, a odjenuo je kratke smeđe hlače, plavu košulju i sportske tenisice. Društvo mu je pravio i njegov crni psić.

Da ga je netko sreo na ulici teško bi ga prepoznao. Pustio je gustu dugu bradu te je zbog nje izgledao zapušteno. Takvo izdanje kod glumca rijetko se viđa, a mnogima su za oko zapele i rane po nogama i rukama.

Obožavatelji zvijezde 'Dr.House' i 'Crne guje' na društvenim mrežama su pisali kako nema šanse da bi ga prepoznali, a zabrinula ih je i njegova rana.

Njegovo ismijavanje i omalovažavanje kolega, ali i rasprave s pacijentima, dugo će se pamtiti, no unatoč svemu tome, mnogi su ga obožavali jer je na kraju uvijek postavljao točne dijagnoze i pomagao ljudima da se izliječe.

Inače, prije nekoliko mjeseci glumcu je izašla nova serija od tri nastavka naziva 'Why Didn't They Ask Evans?', a za koju potpisuje i redateljsku ulogu. U seriji Laurie glumi psihologa dr. Jamesa Nicholsona, a napeta kriminalistička serija temelji se na kultnom istoimenom romanu Agathe Christie iz 1934. godine.





