Nakon teških optužbi, Russell Brand se želi krstiti: 'Prilika je to da ostavim prošlost iza sebe'

Kontroverzni komičar Russell Brand (48) svojim je pratiteljima otkrio da će se krstiti. 'Odvažit ću se ove nedjelje, krstim se', rekao je u videu. Razlog tomu je što želi svoju prošlost ostaviti iza sebe.

- Ono što mi je objašnjeno jest da je to prilika da umreš i ponovno se rodiš. Prilika da ostavimo prošlost iza sebe i ponovno se rodimo u Kristovo ime - dodao je u videu Brand. Osim toga je rekao da je planirao krstiti se u rijeci Temzi, ali je odustao od te ideje zbog toga što rijeka ima visoku razinu Escherichije coli.

Inače, komičara su prošle godine optužili za seksualno zlostavljanje. U listopadu 2023. su četiri žene iznijele optužbe na njegov račun za program 'Dispatches' na Channel 4, a kasnije su se neke žene oglasile i za BBC. Russell je negirao sve optužbe.

- Najoštrije odbacujem optužbe. Svjestan sam da sam se doveo u izuzetno ranjiv položaj time što sam bio vrlo, vrlo promiskuitetan. Ovakvi napadi, optužbe za ono što smatram najstrašnijim zločinima, vrlo su bolni i štetni. No, moraju postojati posljedice ludog načina života koji sam živio u prošlosti - rekao je ranije.

FILE PHOTO: Russell Brand poses for photographers before signing copies of new book entitled "Revolution" in central London | Foto: Suzanne Plunkett