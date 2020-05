Nakon uhićenja platila kaznu 3.700 kn. Prijeti joj i zatvor?

Crnogorskoj starleti Soraji Vučelić (34) i njezinoj prijateljici M.M. sudit će se u Osnovnom sudu u Žabljaku zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, javlja srpski Blic. To je priopćeno iz Osnovnog državnog tužiteljstva u Pljevljima.

- Osnovno državno tužiteljstvo u Pljevljima podnijelo je optužni prijedlog protiv S.M. i M. M. kojim se predlaže da se pred Osnovnim sudom u Žabljaku održi glavni pretres i da se okrivljene S. M. i M. M. oglase krivim za navedeno krivično djelo - priopćila je tužiteljica Nataša Bajčeta.

Prethodno je donesena odluka kako će Soraja i njezina prijateljica platiti kaznu od po 3.700 kuna te kako će taj novac uplatiti jednoj humanitarnoj organizaciji. No, sada je 'pala' nova odluka. Srpski mediji pišu kako neće proći samo s tom kaznom, jer bi to bila lakša opcija, već im prijeti zatvor, s obzirom na to da ih je tužiteljstvo odlučilo odvesti na sud. Soraja je kaznu od 3.700 kuna već prethodno platila.

Podsjetimo, starleta i njezina prijateljica su 3. svibnja uhićene na Žabljaku zbog sumnje kako su prekršile mjere za suzbijanje korona virusa te su bez potvrde za međugradski promet došle u vikendicu u tom gradu. Soraja je nakon uhićenja tvrdila kako je za sve kriva njezina prijateljica.

- Nisam uhićena, već sam zajedno s prijateljicom privedena na razgovor. Naime, vozile smo se njezinim automobilom za koji nije imala papire kod sebe, a zaboravila je vozačku dozvolu. Najveći problem je bio taj što je automobil registriran na talijanske tablice, ali sve je riješeno. Nema potrebe da se pretjeruje - rekla je tada Soraja za srpske medije.

