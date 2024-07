Nakon Ultre, partijaneri dolaze u Šibenik! Tisuće će plesati uz Grammyjevca u bivšoj vojarni

Vojarna Bribirskih knezova nekoć je bila dom stotinama vojnika, a danas je središe elektroničke glazbe u Šibeniku i mjesto na kojem nastupaju planetarno popularni DJ-evi. Tako će ove subote Šibenčanke i Šibenčani te njihovi gosti plesati u ritmu elektronike! Nakon uspješnih šest godina, Project Vojarna vraća se i ovoga ljeta te će 20. srpnja okupiti tisuće obožavatelja na prostoru bivše vojarne.

Renomirani glazbeni događaj je prethodnih godina na svojoj velebnoj pozornici ugostio neke od predvodnika elektroničke scene, među kojima su Fatboy Slim, Boris Brejcha, Monika Kruse, Ben Sims, Dave Clarke i brojni drugi, a centralna zvijezda nadolazećeg sedmog izdanja bit će Grammyjem nagrađeni Dubfire, pravoga imena Ali Shirazinia. Rođen u Iranu i odrastao u SAD-u, Dubfire već tri desetljeća uspješno korača svjetskom scenom, a prvu veliku popularnost doživio je sa sunarodnjakom Sharamom Tayebijem, s kojim je 2001., kao duo Deep Dish, osvojio prestižni Grammy.

Foto: PROMO

- Kao i svake godine, težili smo dovesti zaista renomirane i velike artiste u naš mali grad. Nikad nismo posumnjali u naš rad i mislim da je to jedina ispravna formula za opstanak, što bi rekli: 'Samo ljubav'. Dubfire je za one koji ne znaju polovica megapopularnog dvojca Deep Dish, tako da smo više nego ponosni što će se dobro poznati ritam čuti u Šibeniku - rekao nam je organizator Edin Cipurković iz šibenskog labela Decoded i udruge Echo, koji je i DJ te nastupa pod imenom Edy C.

Foto: Project Vojarna

Šibenik će tako plesati onako kako Dubfire svira, a prošle godine su na njegovu mjestu bili Metodi Hristov i Nastia. Organizatori se po završetku jednog izdanja bacaju na posao za pripremu nadolazećeg i trude se iz godine u godinu podizati ljestvicu, i po pitanju produkcije i po pitanju odabira izvođača.

- Pripreme, čak i uz velike vrućine, teku odlično. Imamo mali tim velikih ljudi i svi smo motivirani na rad te da pokažemo najbolje od sebe i najbolje za publiku. Nekako ne sumnjam u dobru posjećenost jer od početka projekta vodimo računa o našim divnim plesačima i nastojimo na našim službenim stranicama doslovno svakom čovjeku posvetiti vrijeme te smo tako dobili vrhunske ljude koji iz godine u godinu neumorno dolaze - priznaje Cipurković.

Nije čudo što Project Vojarnu nakon ni jednog desetljeća postojanja prati glas ponajboljeg elektroničkog partyja u Dalmaciji, ali i šire. Za svaki od nastupa DJ senzacija traži se ulaznica više, a organizatori se mogu pohvaliti rasprodanim događajima godinama unazad.

- Kad je nastala ideja za Project Vojarnu, postavili smo misiju da to bude događaj na kojem će se ljudi moći opušteno zabavljati uz malo niže cijene od onih na drugim stranim festivalima. I izgleda da nam se to vratilo na najbolji mogući način. Čak smo u vrijeme pandemije, dok su svi plesni podiji bili zatvoreni, mi radili naš projekt u izazovnim uvjetima i napravili savršeni event na kojem je nastupio svima poznati Boris Brejcha - prisjetio se Edy.

Foto: Project Vojarna

- Imamo brdo zamisli i ideja, a pravih ljudi koji ovo rade iz ljubavi i strasti malo manje, ali ajde, mogu reći da smo ponosni na naš jako mali tim golemog srca i to se jednostavno vidi i osjeti - dodao je Edy.

Organizatori naglašavaju da su tri kontingenta ulaznica "planula", stoga je trenutačno u prodaji četvrti kontingent po cijeni od 30 eura za ulaznicu.

Foto: JURE SIMUNAC