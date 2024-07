Puljak: Ultra je dobra stvar za Split. Podržavamo barove i klubove, ali ne u staroj jezgri

Projekt Žnjana je jedan od najvećih projekata u gradu Splitu te kad se završi, jedna prekrasna plaža, zelena oaza odmah uz more s predivnim sadržajima. To je plaža, prvenstveno za građane Splita, ali zatim i za sve goste koje dolaze u Split. I to je plaža na koju ćemo svi biti ponosni, kazao je za HRT gradonačelnik Splita Ivica Puljak.

Unatoč žestokim raspravama u Gradskom vijeću, projekt Žnjan je dobio zeleno svjetlo te pozajmicu od nešto više od milijun eura za nastavak radova i tekuće troškove.

- Mi smo to najprije predvidjeli da će se financirati iz komercijalnog kredita, onda smo pronašli puno povoljnije izvore financiranja i svaki put kad pronađemo jedan bolji izvor financiranja, mi štedimo javne novce svih naših građana. To se financira dijelom iz gradskog proračuna 10 milijuna eura, 14 milijuna eura iz europskih sredstava, ostatak iz sredstava Europske investicijske banke iz jednog zajma koji smo osigurali - rekao je Puljak.

Otkrio je za što je potrebno dodatnih preko milijun eura koje je odobrilo splitsko Gradsko vijeće.

- S obzirom na to da je jedan dio iz ovih europskih sredstava, postoje neki tehnički detalji zašto se to dosad nije realiziralo, a to mi realiziramo u dogovoru s ministarstvom, mi smo zamolili Gradsko vijeće da taj period, da radovi ne bi stali, premostimo jednom pozajmicom Grada iz gradskog proračuna od 15 milijuna eura, od kojih je 14 namijenjeno financiranju tog europskog dijela, jedan milijun je zaista za tekuće troškove koji se ne mogu financirati nego jedino pozajmicom - rekao je Puljak.

Spomenuo je još brojne projekte od garaža na Sustipanu, Lovrincu, do radova na školama, vrtićima, projekta Doma mladih, kao i otvaranje već završenog projekta Tehnološki park.

- Mi ćemo na jesen nastaviti s prezentacijom i ostalih projekata i zaista transformiramo grad. Pokrenuli smo najveći investicijski ciklus u povijesti grada i grad Split postaje sve bolji za život građana i onih gostiju koji dođu - poručio je Puljak.

U Splitu je upravo završio i Ultra festival.

- U svakom događaju, naročito od tih razmjera, uvijek možete pronaći negativne aspekte i to kritizirati i od toga napraviti neku vrstu afere. Mi gledamo na to pozitivno, mislimo da je to dobra stvar za grad Split. To je u grad Split privuklo u proteklih deset godina, i još uvijek privlači, veliki broj mladih ljudi, koji će se sutra vratiti u Split i Dalmaciju i u Hrvatsku, nakon ne znam, više desetaka godina - rekao je Puljak.

Unatoč bolovanjima u Čistoći, Puljak kaže kako se otpad nakon Ultre očistio.

- Jedan dio ljudi je završio na bolovanju. Ja sad ne bih to dalje spekulirao, ali se sve očistilo i sve se napravilo bez ikakvih problema(...) Nažalost, bio je jedan smrtni slučaj i meni je zaista žao radi toga, ali, uglavnom, tih dana nema puno incidenata i stvarno se stvari odvijaju u miroljubivoj i veseloj atmosferi - rekao je Puljak.

Problem koji se pojavljuje diljem Dalmacije je da ugostiteljski objekti koji su u samom centru grada rade do kasnih jutarnjih sati, odnosno pretvaraju se u noćne klubove što stanovnicima smeta.

- Treba se stalno tražiti balans između živosti jednog grada i građana koji žive u tom gradu. Mi smo to pronalazili tako da smo skratili radno vrijeme ugostiteljskih objekata kao što su barovi, restorani do ponoći u samom centru grada, a do dva sata na periferiji starog grada, rekao je.

Jučer je Gradsko vijeće donijelo odluku da noćni barovi i noćni klubovi mogu raditi do ponoći jer, kaže Puljak, smatraju da "samo u strogo staroj gradskoj jezgri nema mjesta za noćne barove i noćne klubove".

- Izgleda da će ministarstvo i ministar zabraniti gradovima da ograniče radno vrijeme noćnih klubova i barova i tako će preuzeti odgovornost za sve što se događa tijekom noći u staroj gradskoj jezgri. Nama je žao zbog toga i mi mislimo da bi gradovi trebali imati ingerenciju i ovlast nad tim da sami definiraju kakav život žele. Mi noćne barove i noćne klubove naravno podržavamo, ali ne samo u strogoj staroj gradskoj jezgri, nego na nekim drugim dijelovima grada - rekao je Puljak.