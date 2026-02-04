Nakon veselja stiže hladan tuš! Spojevi će završiti preokretom: Nadam se da se neće ponoviti

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' tek je počela, a već prve epizode pokazuju kako na dramu, obrate i neočekivane situacije gledatelji neće morati dugo čekati.

Djevojke su ušle u vilu, prvi cocktail-party prošao je itekako burno. Novo jutro u vili donosi nastavak tenzija. Rijetko tko želi popustiti i priznati krivicu.

Nuša je razmislila o svojim postupcima i želi se ispričati Anastasiji. Hoće li dvije djevojke pronaći zajednički jezik?

No u vili ima još neporavnatih računa pa djevojke moraju dobro razmisliti žele li od početka biti u klanovima ili je pored sebe dobro imati poneku saveznicu.

Prvo pismo koje stiže u vilu zaintrigirat će sve. Četiri djevojke u početnoj su prednosti pred ostalima i čekaju ih novi spojevi.

Iako shvaćaju da imaju veliku priliku, ipak neće biti posve zadovoljne kad shvate o čemu se radi.

- Radije bih da je drugačije - čuje se u vili.

U Karlovu i Petrovu društvu, na spojevima neće nedostajati priznanja, smijeha ali i skrivenih pogleda, no kraj večeri donosi preokret!

- Neugodno iskustvo, nadam se da se neće ponoviti nikad - poručit će jedna dama nakon neočekivanog razvoja događaja koji uključuje njezinu suparnicu.

Kome će se sreća na kraju dana ipak osmjehnuti i donijeti novu ružu? Sve to pokazat će nova uzbudljiva epizoda 'Gospodina Savršenog' večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.