Nakon vjenčanja Alen i Ana su popričali, a on priznao: 'Njezine prijateljice su više moj tip...'

U novoj epizodi 'Braka na prvu' Ana je ukrala Alena nakratko sa svadbe kako bi popričali na miru. No, Alen je izgledao vidno umoran i iscrpljen.

- Mislim da ću tako zaspati večeras... - rekao je Alen, na što je Ana nadodala kako će zaspati i ona.

Kasnije je u izjavama rekla kako joj to ipak nije bio plan.

- Smeta mi što je on to izjavio. Mislim da je to bila prilika da se bolje upoznamo. Možda kroz neki razgovor, a on ima plan leći. To je to - rekla je Ana.

Foto: RTL

Pitala ga je i što je njegova mama rekla na cijelu situaciju.

- Mama je rekla da si joj dobro sjela i da je to sve dobro - rekao je.

Ana je potom dodala kako su njezine prijateljice oduševljene s njime, a Alen je opet iznenadio priznanjem.

- Mislim da su njezine prijateljice više moj tip nego sama Ana - rekao je Alen.