Naomi Campbell (54) pokazala vitku figuru u kupaćem kostimu

Supermodel Naomi Campbell (54) paparazzi su fotografirali na Ibizi na rođendanskoj proslavi glumice Michelle Rodriguez (46).

*EXCLUSIVE* *WEB MUST CALL FOR PRICING* - 54-year-old English supermodel Naomi Campbell looks in spectacular shape while celebrating actress Michelle Rodriguez's 46th birthday on a Luxury yacht in Ibiza alongside Mexican actress Eiza Gonzalez and Saudi fi | Foto: LGRO, LOVE, IBPR

Britanka je pokazala vitku liniju u kupaćem kostimu zlatne boje.

Izgled je upotpunila odgovarajućim nakitom, naočalama te maramom na glavi.

Na druženju im se pridružila i meksička glumica Eiza Gonzalez. Tri prijateljice su navodno bile u trodnevnom šopingu prije ukrcavanja na jahtu.