Napala Gogu: Dejan je skužio, a rekla si 'nema veze s mozgom'

Prva sezona showa 'Brak na prvu' došla je do velike završnice. Svih šest parova koje su eksperti na početku spojili okupili su se u finalnoj epizodi i otkrili jesu li se razišli ili ostali zajedno nakon što su se kamere ugasile.

Osim Gordane i Milana, koji su donijeli sretne vijesti i rekli kako su još uvijek zajedno i grade svoj odnos, još je jedan par ostao u vezi. No, njih nisu spojili stručnjaci, već su tijekom emisije shvatili kako se razumiju i upotpunjuju. Tvrde kako se iz prijateljstva rodila ljubav. Riječ je o Gordani Marelli i Adamu. Njihovo priznanje pred stručnjacima i ostalim kandidatima izazvalo je veliko čuđenje.

Dejan, s kojim su stručnjaci prvotno spojili Gordanu, rekao je kako ga osjećaj nije prevario te je sada izašlo na vidjelo ono što je sumnjao. Gordani se sviđao Adam i zato se udaljavala od njega.

- Je li ovo mijenjam ženu - našalio se potom Luka i nasmijao ostale, a Dejan je Adamu i Gogi poželio svu sreću, ne pokazujući da je razočaran jer je cijelo vrijeme sumnjao. Ne zamjera im niti Nikolina. No, jedna od kandidatkinja je reagirala burno. Lidija im zamjera što nisu bili iskreni.

- Ja osobno ne volim situacije koje nisi iskrene. Dejan je nešto osjećao, a neki ljudi i dalje nisu željeli reći da je to uopće imalo veze s mozgom. Sve ovo dalje, to sumnjivo ponašanje... To da ste se već u showu dogovorili da ćete se naći kasnije, meni je to bez veze s obzirom na Nikolinu koja je u showu još uvijek bila s Adamom - rekla je Lidija.

Potom se Gordana počela braniti, govoreći kako su se ona i Adam sve dogovorili kada su se on i Nikolina razdvojili. No, Lidija je ustrajala i rekla:

- Oprosti, ali Adam je rekao da je to bilo još u showu.

Naposljetku, kada su kandidati komentirali novi ljubavni par, svi su se složili kako je ipak ljubav pobijedila.

- Ako je u pitanju ljubav, želim im svu sreću - zaključila je Nikolina.

Inače, Goga i Adam već šest mjeseci žive skupa i, kako kažu, puno su toga prošli. Uskoro im stiže i prinova, a spol još ne žele otkriti.

- Da, čekamo bebu, doznali smo uoči blagdana - rekla je Goga za RTL. Adam kaže kako im je vijest o trudnoći prvotno bila šok, a onda su shvatili da je to zapravo ono što žele.

