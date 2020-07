Napali su srpskog repera: Je li on to puši travu dok pazi dijete?

'Ljudi, vidite li što je u pepeljari, a drži dijete u rukama, stvarno sramota', 'Pored djeteta joint, majmune', nizali su se komentari na društvenoj mreži. Glazbenik se zasad nije oglasio...

<p>Srpski reper <strong>Stefan Đurić</strong> (30), poznatiji kao<strong> Rasta</strong>, iskoristio je sunčan dan kako bi uživao u bazenu na terasi. S njim je bila kćerkica <strong>Tara </strong>(2) koju je dobio s bivšom suprugom, pjevačicom<strong> Anom Nikolić</strong> (41).</p><p>Objava je oduševila pratitelje na Instagramu pa mu je fotografije komentirala i pjevačica <strong>Milica Todorović</strong> (29).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No iako su fotke raznježile većinu obožavatelja, svu pažnju 'ukrala' je pozadina na objavi. Točnije, iza Raste se nalazio drveni stolić na kojem su mobitel, piće, ali i pepeljara.</p><p>Upravo je sadržaj pepeljare izazvao lavinu komentara na društvenoj mreži pa su neki pratitelji 'napali' glazbenika.</p><p>'Ljudi, vidite li što je u pepeljari, a drži dijete u rukama, stvarno sramota', 'To on puši travu dok pazi dijete? Pa svaka čast', 'Pored djeteta joint, majmune', nizali su se komentari.</p><p>Ipak, bilo je i onih fanova koji su branili repera.</p><p>- Ne razumijem zašto se ljudi miješaju u tuđe živote. Ako ga volite, onda ga prihvatite. Ako ne, što ga olajavate? Zna on dobro što, kada i zbog čega radi - napisala je jedna korisnica.</p><p>Rasta se zasad nije oglasio o spornoj pepeljari...</p><p><strong>POGLEDAJTE RASTINU REAKCIJU NA PJESMU 'KAVALI':</strong></p>