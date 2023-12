Napeto do kraja! Kojim će tim u gastroduelu odnijeti pobjedu?

Uzbudljivo nadmetanje crvenog i plavog tima nastavlja se s puno ambicije, no usput će se pojaviti prepreke koje će na koncu odlučivati o njihovoj sudbini. U gastroduelu će napetost rasti sve do posljednjeg trenutka.

- Svi smo oko ogledala, Tucman i ja kao kirurzi na operaciji – on drži to meso i komponente, a ja onako pomalo stavljam to na ogledalo kako bi sve bilo simetrično i ravno - opisat će Manuel kompleksnost serviranja.

Foto: Nova Tv

Iako će u jednom trenutku sve izgledati kao da će se raspasti, oba tima pred žiri će uspješno servirati svoja jela.

- Moramo priznati današnji izazov vam nije nimalo lagan, smatramo da ste dali sve od sebe i da možete biti jako zadovoljni što ste uspjeli napraviti - kandidatima će poručiti Melkior.

Foto: Nova Tv

Greške u koracima žiri će naći i kod crvenih i kod plavih. Tko će prevagnuti ka boljemu i odnijeti pobjedu, ne propustite doznati večeras u MasterChefu.