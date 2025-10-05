Obavijesti

SUPERPOTJERA

Napeto do posljednje sekunde: Dalibor i Mia nadigrali lovce pa su kući ponijeli zavidne novce

4
Foto: HRT

Dalibor je u završnoj potjeri nadigrao supertim s pet sekundi, čime je osvojio 25 000 eura, dok je Mia s dvije sekunde prednosti kući odnijela 15 000 eura

U Superpotjeri je i ove nedjelje bilo napeto do samog kraja, a Dalibor Perković i Mia Gotal zablistali te su lovcima 'preoteli' značajne iznose. Dalibor je u završnoj potjeri nadigrao supertim s pet sekundi, čime je osvojio 25 000 eura, dok je Mia s dvije sekunde prednosti kući odnijela 15 000 eura.

Dalibor Perković iz Zagreba profesor je povijesti, ali radi izvan struke. Osvojenim iznosom htio bi kupiti kamper i proputovati Europu, ali ipak će putovati bez kampera.

U prvom krugu osvojio je 1500 eura, a odlučio se suprotstaviti timu od petero lovaca za iznos od 25 000 eura i 47 sekundi koje su zatražili na svom satu.
Dalibor nije znao da je Stendhalov roman "Crveno i crno" podnaslovljen "Kronika 19. stoljeća", da je Olympiacos nogometni klub koji je 2024. postao prvi grčki klub s Europskim trofejom, niti da je ugljikov dioksid plin koji čini većinu Venerine atmosfere.

Foto: HRT


Lovkinja Morana nije znala da iz španjolske gastronomije potječe pikada - umak s peršinom i češnjakom, odgovorila je da je riječ o Argentini. Dean nije znao da je Nuićev film "Kenjac" na engleski preveden kao "Danky".

Dalibor je s pet sekundi nadigrao lovce i osvojio 25 000 eura.

- Izgubili smo zbog magarca, rekao je Sven.

- Ja ću naučiti raditi pikadu i počastiti vas, čestitam što ste uspjeli biti sabrani do kraja, rekla je Morana.

Foto: HRT

Mia Gotal iz Varaždina vodi tim u jednoj firmi, riječ je o korisničkoj podršci. Završila je ruski i portugalski, a osvojeni novčani iznos iskoristila bi za putovanje u Škotsku sa suprugom. Bila bi zadovoljna s osvojenih 10 000 eura.

U prvom krugu točno je odgovorila na četiri pitanja, a u brzopoteznoj odlučila je zaigrati protiv četiri lovca koji su na satu zatražili 43 sekunde, a ponudili iznos od 15 000 eura.

Foto: HRT

Mia nije znala da je prema Čehovljevoj drami "Ujak Vanja" nastala opera "Sonjina priča", te da je Sardinija talijanski otok na kojem se nalazi grad Alghero u kojem se govori katalonski. Nije joj bilo poznato niti da je Vasco da Gama pomorac koji je 1524. imenovan indijskim potkraljem.

Mia je nadigrala lovce s dvije sekunde i osvojila 15 000 eura.

- Mia je izvukla nekoliko stvarno teških pitanja, rekao je Krešo. Nakon ove emisije definitivno ćete biti junakinja našeg doba.

- Hvatali smo vas, ali nismo imali nos za pobjedu, rekao je Sven.

Foto: HRT
