Dalibor je u završnoj potjeri nadigrao supertim s pet sekundi, čime je osvojio 25 000 eura, dok je Mia s dvije sekunde prednosti kući odnijela 15 000 eura
Napeto do posljednje sekunde: Dalibor i Mia nadigrali lovce pa su kući ponijeli zavidne novce
U Superpotjeri je i ove nedjelje bilo napeto do samog kraja, a Dalibor Perković i Mia Gotal zablistali te su lovcima 'preoteli' značajne iznose. Dalibor je u završnoj potjeri nadigrao supertim s pet sekundi, čime je osvojio 25 000 eura, dok je Mia s dvije sekunde prednosti kući odnijela 15 000 eura.
Dalibor Perković iz Zagreba profesor je povijesti, ali radi izvan struke. Osvojenim iznosom htio bi kupiti kamper i proputovati Europu, ali ipak će putovati bez kampera.
U prvom krugu osvojio je 1500 eura, a odlučio se suprotstaviti timu od petero lovaca za iznos od 25 000 eura i 47 sekundi koje su zatražili na svom satu.
Dalibor nije znao da je Stendhalov roman "Crveno i crno" podnaslovljen "Kronika 19. stoljeća", da je Olympiacos nogometni klub koji je 2024. postao prvi grčki klub s Europskim trofejom, niti da je ugljikov dioksid plin koji čini većinu Venerine atmosfere.
Lovkinja Morana nije znala da iz španjolske gastronomije potječe pikada - umak s peršinom i češnjakom, odgovorila je da je riječ o Argentini. Dean nije znao da je Nuićev film "Kenjac" na engleski preveden kao "Danky".
Dalibor je s pet sekundi nadigrao lovce i osvojio 25 000 eura.
- Izgubili smo zbog magarca, rekao je Sven.
- Ja ću naučiti raditi pikadu i počastiti vas, čestitam što ste uspjeli biti sabrani do kraja, rekla je Morana.
Mia Gotal iz Varaždina vodi tim u jednoj firmi, riječ je o korisničkoj podršci. Završila je ruski i portugalski, a osvojeni novčani iznos iskoristila bi za putovanje u Škotsku sa suprugom. Bila bi zadovoljna s osvojenih 10 000 eura.
U prvom krugu točno je odgovorila na četiri pitanja, a u brzopoteznoj odlučila je zaigrati protiv četiri lovca koji su na satu zatražili 43 sekunde, a ponudili iznos od 15 000 eura.
Mia nije znala da je prema Čehovljevoj drami "Ujak Vanja" nastala opera "Sonjina priča", te da je Sardinija talijanski otok na kojem se nalazi grad Alghero u kojem se govori katalonski. Nije joj bilo poznato niti da je Vasco da Gama pomorac koji je 1524. imenovan indijskim potkraljem.
Mia je nadigrala lovce s dvije sekunde i osvojila 15 000 eura.
- Mia je izvukla nekoliko stvarno teških pitanja, rekao je Krešo. Nakon ove emisije definitivno ćete biti junakinja našeg doba.
- Hvatali smo vas, ali nismo imali nos za pobjedu, rekao je Sven.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+