Napeta 'Superpotjera': Dinko nadigrao četvero, a Mila trojicu lovaca: 'Kako je Morana grizla'

'Superpotjera' je ponovno donijela dramatične dvoboje. Dinko Svoboda izvrsnom igrom nadigrao je četvero lovaca i osvojio 13.000 eura za putovanja. Mila Bečka mirnoćom i znanjem svladala je trojicu protivnika i kući otišla sa 7.550 eura. Lucija Vučković i Hrvoje Andrić, unatoč dobroj igri, ovaj put nisu bili te sreće.

Dinko Svoboda iz Donjeg Miholjca otvorio je ovotjednu emisiju popularnog kviza. U slobodno vrijeme voli čitati, gledati filmove i serije te provoditi vrijeme u šetnji. Nije mu strano natjecanje, već je više puta sudjelovao u Potjeri. Ako osvoji novčanu nagradu, planira je iskoristiti za putovanje u Veliku Britaniju ili Egipat.

Foto: HRT

U 'ABC pitalica' točno je odgovorio na tri pitanja i osvojio 1.500 eura. Pitanje na kojem se spotaknuo bilo je o jezeru Ontario, nije znao da to jezero, iako dio američkih Velikih jezera, nije dobilo ime po indijanskom plemenu.

U nastavku emisije odlučio se za dvoboj protiv četvero lovaca, s potencijalnom nagradom od 13.000 eura i 20 sekundi prednosti. Odbio je primamljiviju, ali i rizičniju igru protiv svih pet lovaca za 26.000 eura i 15 sekundi prednosti.

Foto: HRT

Njegova igra bila je mirna, sigurna i taktički izvrsno odigrana. U završnici je uspio pobijediti Deana, Krešu, Svena i Moranu, i to s 11 sekundi prednosti. Jedino pitanje koje nije znao bilo je: 'Za potrebe kojeg je filma napisana pjesma Take My Breath Away?' (točan odgovor: Top Gun).

Dean je na posljednjem pitanju 'Na kojoj je Velikoj nagradi Alberto Ascari izletio sa staze?' dao netočan odgovor. Krešo je odmah ponudio točan, no vrijeme je bilo na Dinkovoj strani...

Oduševljenje u studiju bilo je veliko, a lovci su Dinku uputili brojne pohvale. Njegova prva reakcija bila je "uopće nisam gledao sat!". Ispostavilo se da je to bio dobar recept za uspjeh.

- Ne znam koliko bi presudila ta greška na kraju. Bilo je 11 sekundi razlike, a to su još dva moguća pitanja za Dinka. Praktički smo bili 'sitting ducks', ili kako bi rekao jedan belgijski strip - sjedeći inspektori. Svaka čast, uzeli ste si vremena za neka pitanja, taktički jako dobro - kazao je Krešo.

Morana je dodala da je to bila pokazna vježba kako se igra 'Superpotjera'.

Na kraju je Dinko dodao da će osvojeni iznos potrošiti na putovanje u Veliku Britaniju i Egipat.

Foto: HRT

Iduća natjecateljica bila je Zadranka Lucija Vučković, koja već godinama živi u Rijeci, gdje radi kao psihologinja u sektoru socijalne skrbi. U slučaju da osvoji nagradu, ispunila bi dugogodišnju želju i otputovala u Brazil te na edukacije.

U prvom dijelu igre osvojila je 1.500 eura, a nakon vrlo izdašnih ponuda odlučila se za igru protiv četvero lovaca - Morane, Deana, Kreše i Mladena - za 12.500 eura, s 21 sekundom prednosti.

Lucija je izvrsno počela, no slijedila su pitanja na koja nije znala odgovore. Pokušala se vratiti u igru, ali nije uspjela. Na kraju igre na satu lovaca ostala je 21 sekunda - koliku je prenosti imala natjecateljica na početku.

Foto: HRT

Nije znala da je psić Moonie utjelovio Bruisera u filmskom serijalu 'Plavuša s Harvarda' s Reese Witherspoon, da se Indija nalazi na Dekanskom poluotoku, da je Harry Potter otac Albusa Severusa Pottera u drami Jacka Thornea, te da je 'Liječnicima bez granica' potkraj prošlog stoljeća dodijeljen Nobel za mir.

Nije joj bilo poznato ni da je kraljica Elizabeta II. preminula u dvorcu Balmoral, kao ni da se London spominje u naslovima dviju pjesama iz mjuzikla Sweeney Todd. Na pitanju 'Neka sušila za kosu proizvode zvuk jačine čak 90 kojih mjernih jedinica?', njezin je sat već bio na nuli.

Voditelj Joško Lokas nakon igre upitao je Luciju je li se predala nakon pitanja o Potteru, na što je ona dodala: 'I prije, već kod 'Plavuše s Harvarda.'

Dean je potom komentirao situaciju:

- Dogodilo vam se ono što se često događa i meni u završnoj potjeri "Potjere", zbog čega mi znaju zamjerati... Dakle, sami sebi zamjerili ste krive odgovore i jednostavno ste nova pitanja potrošili razmišljajući o propuštenim - o Plavuši s Harvarda i Harryju Potteru. Razumijem vas, i bilo mi je jako žao gledati – navijao sam za vas, ali danas jednostavno nije išlo - dodao je.

- Eto, i veliki imaju slične probleme - dodala je Lucija.

Foto: HRT

Hrvoje Andrić iz Slavonskog Broda, profesor engleskog jezika u osnovnoj školi u Sibinju, ostavio je zanimljiv odgovor u prijavi za kviz.

- U vašoj prijavi posebno mi se svidjela jedna vrlo skromna rečenica, naveli ste kako želite osvojiti 3.000 eura, izazvati dvoje ili troje lovaca i tim novcem počastiti ekipu u televizijskom baru. Dakle, vi želite da novac koji mi damo vama, vi vratite nama! - našalio se Joško Lokas.

- Sve ostavimo na šanku… Ali imamo i plan B – idemo u Škotsku sa svojom djecom - dodao je Hrvoje.

Nakon što je u prvom dijelu igre osvojio 1.000 eura, odlučio se za dvoboj protiv četvero lovaca - Svena, Morane, Mladena i Deana - za 8.500 eura i s 18 sekundi prednosti.

Foto: HRT

Već na prvom pitanju dao je netočan odgovor - rekao je da riječ 'slovo' ima četiri slova. Pokušao se sabrati, no pitanja mu jednostavno nisu išla na ruku. Lovci su pak briljirali, točno odgovorili na sve i pobijedili s 12 sekundi preostalog vremena.

Hrvoje nije znao da se zbog Kvake 22 Yossariana ne može osloboditi dužnosti letenja, da Ganges napušta područje Himalaje kod grada Haridwara, da su kapilare dobile ime po latinskoj riječi za vlas te da je u 18. stoljeću Đuro II. vladao Velikom Britanijom, a Katarina II. Velikom Rusijom.

- Dočekao sam svoju malu slatku osvetu jer ste me "rasturili" kao ekipom u Potjeri – mislim s 19 koraka. Ali iskreno, žao mi je jer ste kiksali na neka pitanja za koja vjerujem da inače znate odgovore. Ta dva-tri kiksa bila bi dovoljna da nas pobijedite - rekao je Mladen.

Foto: HRT

Mila Bečka iz Velike Gorice već je poznato lice lovcima iz dnevnih izdanja Potjere. Ekonomistica koja radi u regionalnoj samoupravi, iskreno je priznala da - s obzirom na to da je tek počela otplaćivati kredit - nema nikakve planove za osvojeni iznos dok dug ne bude riješen.

U 'pitalici ABC' osvojila je 2.000 eura, a u završnoj igri odlučila je igrati na sigurno. Izabrala je ponudu Svena, Morane i Mladena - za 7.550 eura uz čak 30 sekundi prednosti.

Smirena, sabrana i vrlo koncentrirana Mila je pobijedila troje lovaca, i to s 23 sekunde razlike. Nije znala odgovor samo na jedno pitanje - da protein kazein čini 80% svih proteina u kravljem mlijeku. Lovci su točno odgovorili na sva pitanja, no Milina velika vremenska prednost, točnost i mirnoća nisu im išli na ruku.

Foto: HRT

- Žao mi je što niste izabrali dvoboj s više lovaca. Imate znanje, mirnoću, koncentraciju i super igrate - komentirao je Joško Lokas.

Mila je kroz osmijeh dodala: 'Meni nije žao! Imam malo previše godina da bih se odmah sjetila svega što sam nekad znala...'

Morana je čestitala Mili uz dozu humora i simpatije: 'Da izgubite s ovolikom prednošću, trebali biste doživjeti ozbiljan raspad - a vi ga niste doživjeli. Imali ste pravo i na poneku pogreškicu. Samo ste trebali ostati mirni do kraja, i nadam se da će vam ovaj mali dobitak učiniti kredit barem malo podnošljivijim'.

Sven se nadovezao pohvalama natjecateljici i kolegama: 'Morana je sjajno igrala, ali nismo uspjeli. Teško je igrati kad protivnik ne griješi'.

Mladen je Mili čestitao i istaknuo da misli kako se pomalo podcijenila: 'To se vidi i u Potjerama, da ponekad idete na sigurno. Ali ako ste vi zadovoljni – tko sam ja da sudim? Ali kako je Morana grizla protiv vas'.

Dean je pohvalio cijelu igru i kolege lovce: 'Čestitam kolegama, odigrali su bez greške, ali prednost je bila prevelika. Vi ste odigrali sjajno, imali ste jedno teže pitanje koje ste propustili, no sve ostalo ste skupili kako treba. Pitanja nisu bila jednostavna, ali vi ste bili koncentrirani i mirni. Iskrene čestitke, bravo!'

Foto: HRT