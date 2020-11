Napeto finale: Oba para osvojili same desetke, publika odlučuje

Zbog epidemioloških mjera u studiju nema publike, no pred žirijem i publikom s malih ekrana nastupaju Ivan Šarić i Lara Antić Prskalo te Marko Kutlić i Arija Rizvić

<p>Posljednja ovogodišnja emisija showa 'Zvijezde pjevaju' dat će odgovor na pitanje hoće li do kraja otići <strong>Marko Kutlić</strong> i <strong>Arija Rizvić</strong> ili <strong>Ivan Šarić</strong> i <strong>Lara Antić Prskalo</strong>. Večerašnja emisija ide uživo za razliku od prethodnih sedam koje su unaprijed snimljene, a pobjednika će birati publika. </p><p>Žiri u sastavu <strong>Danijela Martinović, Mirela Priselac Remi, Jurica Pađen</strong> i <strong>Marko Tolja</strong> i u ovoj emisiji ocjenjuje natjecatelje, no odluka gledatelja je presudna. Natjecateljskom dijelu finalne emisije prethodio je zajednički nastup svih ostalih parova 9. sezone koji nisu prošli do finala. <strong>Josipa i Sandi, Kristina i Vlado, Boris i Lea, Damir i Ivana, Marko i Gina te Dora i Bojan</strong> izveli su medley pjesama koje su pripremali, ali nisu stigli predstaviti u showu.</p><p><br/> <br/> Zbog epidemioloških mjera u studiju nema publike, no pred žirijem i publikom s malih ekrana prvi su od dva natjecateljska para nastupili Ivan Šarić i Lara Antić Prskalo. Zapjevali su 'Human' kantautora Rag'n'Bone Mana. Za svoj nastup dobili su maksimalnih 40 bodova. </p><p>Maksimalan broj bodova osvojili su i Marko Kutlić i Arija Rizvić. Oni su ponovili hit 'Disco Inferno' The Trammpsa i zaradili brojne komplimente.</p>