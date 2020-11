Ispali su Dora i Bojan: U finale idu Šarić i Lara te Arija i Marko

Lako je meni uz jednu ovakvu učenicu doći do polufinala, izjavio je Bojan. Dora se zahvalila svome mentoru i publici zahvaljujući kojoj su došli ovako daleko u emisiji. Našalila se da žiri sada može odahnuti

<p>U polufinalnoj emisiji 'Zvijezde pjevaju' odlučeno je koja dva para će se boriti za pobjedu 9. sezone ovoga HRT-ova showa. Prema mišljenju žirija, ali i publike, emisiju su napustili glumica<strong> Dora Fišter</strong> i <strong>Bojan Jambrošić</strong>.</p><p>Svaki par večeras je pjevao dvaput. Najprije su se natjecali u žanru koji dosad nisu izvodili, a potom su izveli pjesmu svojih mentora. Emisiju su otvorili glumica Dora Fišter i Bojan Jambrošić s pjesmom 'Sladoled' iz žanra Novoga vala. </p><p>- Za otvaranje polufinala ovo je odlična pjesma, donijeli ste nevjerojatnu energiju - izjavila je članica žirija <strong>Danijela Martinović</strong> i dodala kako bi ipak voljela da je Dora malo manje afektirala u izvedbi i da je malo više bila svoja.</p><p>Članica žirija <strong>Remi</strong>, također je pohvalila izbor pjesme, ali je primijetila da je Dora nespretno ušla u pjesmu i da nije bila intonacijski točna.</p><p>- Srećom, vratila si se u refrenu i dalje je bilo sve u redu - dodala je Remi. Ukupan zbroj ocjena za nastup bio je 28.</p><p>Uslijedio je nastup glumice i redateljice <strong>Arije Rizvić </strong>i <strong>Marka Kutlića</strong>.</p><p>- Arija je opet briljirala, ali ipak imam jednu zamjerku. Malo je bilo previše preglumljavanja, nije bilo potrebe za tim jer ti Arija pjevaš fantastično - iznio je svoje mišljenje <strong>Marko Tolja</strong>. </p><p>Malu zamjerku za nastup našao je i <strong>Jurica Pađen</strong>, rekavši da nisu bili autentični. Izvodili su pjesmu 'Funky maniac' grupe Divas, a u nastupu se čuo samo funky, bez manijaka i bez doze ludila koja se trebala osjetiti u izvedbi. Njihov nastup ocijenjen je zbrojem 35.</p><p>Treći su na pozornicu izašli stand up komičar<strong> Ivan Šarić</strong> i <strong>Lara Antić Prskalo </strong>s rock and roll pjesmom 'Great Ball of Fire'. Svojom izvedbom oduševili su žiri. Remi je rekla kako je san svakog mentora da svog učenika dovede na razinu da može sve. Upravo se to i dogodilo. </p><p>- Ti si Ivane ovu pjesmu komotno mogao izvesti i sam. Svaka čast - nizala je pohvale Remi.</p><p>Danijela Martinović je pak nastup doživjela kao da se na trenutak našla na dodjeli Oscara i da su kao iznenađenje večeri nastupili upravo Ivan i Lara. Žiri ih je nagradio s četiri desetke, dakle s ukupnim zbrojem ocjena 40.</p><p>Uslijedio je drugi krug natjecanja u kojem su parovi pjevali pjesme svojih mentora. 'Hajdemo zajedno' pjevali su Dora i Bojan koji je ovaj nastup doživio jako emotivno. Nakon što ga je Barbara upitala što mu je najljepše u radu s Dorom, Bojan je imao samo riječi hvale za svoju učenicu i gotovo se rasplakao.</p><p>Članovi žirija Jurica Pađen i Marko Tolja su se složili da je Dora bila sigurnija i uvjerljivija u ovoj pjesmi u odnosu na prvi nastup.</p><p>- Simpatično i mladenački ste zvučali - rekao je Jurica. Marko je dodao da je Dora bila odlična u solo strofama, ali da je u duetu bila manje dobra. 34 ukupan je zbroj ocjena za njihov drugi nastup.</p><p>Arija i Marko izveli su pjesmu 'U kapi tvoje ljubavi'. Mentor je bio zadovoljan njihovim nastupom rekavši za Ariju da je prava šefica i da se ponekad morao njoj podrediti, na što je Arija u šali dodala da ju je nekad zvao mučiteljicom.</p><p>Pljuštale su pohvale žirija na njihov nastup. Danijela Martinović je preporučila Ariji da se uz glumu i redateljski posao, počne baviti i pjevanjem. </p><p>- Istinski to radiš jako jako dobro - poručila joj je Danijela.</p><p>- Došla si na pozornicu odmjerena i elegantna i baš si oplemenila ovu pjesmu - izjavila je Remi te savjetovala Marku da nakon emisije obavezno ovu pjesmu snimi s Arijom. Nagrađeni su s četiri desetke tj. zbrojem ocjena 40.</p><p>Posljednji par koji je nastupio u večerašnjoj polufinalnoj emisiji 'Zvijezde pjevaju' bili su Ivan i Lara. Nakon izvedbe pjesme 'Imam', mentorica Lara je izjavila da je Ivan veliki radnik i sam sebi najveći kritičar, ali da je i ona od njega jako puno naučila u ovome showu.</p><p>I Ivan Šarić je dobio savjet da se počne baviti pjevanjem. </p><p>- Stvarno si razvalio, imaš rašpu i ona ti tako dobro paše, sve si super otpjevao i bilo je ludilo - nije štedio na pohvalama Marko Tolja. </p><p>- Znaš ono kad eksiraš litru rakije i sjedneš na ringišpil? E tak ste me izvozali s ovom pjesmom - našalio se Jurica te još jednom naglasio da je ovo bila sjajna izvedba. I za svoj dugi nastup Ivan i Lara dobili su maksimalan zbroj ocjena 40.</p><p>Dobru atmosferu u studiju dodatno su začinili mentori svojim zajedničkim nastupom. Lara Antić Prskalo, Marko Kutlić i Bojan Jambrošić oduševili su izvedbom svoje verzije pjesme 'Smijem se' grupe Jinx.</p><p>Zbrojem bodova žirija i bodova dobivenih glasovanjem publike u studiju odlučeno je koji par napušta emisiju 'Zvijezde pjevaju'. Barbara i Duško objavili su gledateljima da natjecanje napuštaju Dora Fišter i Bojan Jambrošić.</p><p>- Lako je meni uz jednu ovakvu učenicu doći do polufinala - izjavio je Bojan. Dora se zahvalila svome mentoru i publici zahvaljujući kojoj su došli ovako daleko u emisiji. Našalila se da žiri sada može odahnuti.</p>