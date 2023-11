Napeto između Smilje i Branka, ona ga upitala: 'Što tebe kod žene zanima? Seks, kuhinja?'

Smilja i farmer Branko u showu 'Ljubav je na selu' dan su iskoristili za šetnju, ali putem su se porječkali.

Foto: RTL

- Ti u meni budiš ženu ratnicu - rekla je Smilja farmeru.

- Ja nikad nisam rekao njoj lošu riječ niti ću ikad reći što god se dogodilo. Znači, neću nikad za nju reći ijednu ružnu riječ - istaknuo je Branko.

Smilja je komentirala kako je farmer više za vojnički režim.

Foto: RTL

- Što tebe zanima kod žena? Seks, kuhinja i? - pitala je Branka.

-Ne, mene zanima žena da zajedno živimo - rekao je on.

- I onda kad naljutiš ženu kupiš kojoj poklončić i cvjetić i misliš da je to to - istaknula je Smilja, a on joj poručio kako nije u pravu.

Foto: RTL

- Takav si prema meni - požalila se Smilja, a farmer pojasnio kako nije takav tip.

- Ja sam rekla: 'Nisi moj tip' i možeš ti meni kupiti cijeli Brač. Meni to ništa ne znači - rekla je Smilja.

Foto: RTL

Farmer se požalio da mu ne treba da jedna žena govori stalno da laže.

- Ja nisam balavac da mene netko ponižava i to neću dozvoliti - zaključio je Branko.