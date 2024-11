Napeto u 'Superpotjeri': Jedna sekunda bila je presudna, Jakov pobijedio lovce i osvojio 8000 €

Druga sezona HRT-ovog kviza Superpotjera nastavlja s velikim dobicima. U ovotjednoj epizodi čak je dvoje natjecatelja odnijelo doma velike novčane nagrade, Jakov Kević osvojio je 8000, a Neda Kustura iznos od 5000 eura.

Foto: HRT

Šibenčanin Jakov Kević magistar je prava koji radi u Zagrebu. U prvom je krugu odgovorio na dva pitanja za 1000 eura, a zatim je u brzopoteznoj igri odlučio izazvati Krešu, Svena, Moranu i Deana za 8000 eura.

Uz 20 sekundi prednosti ušao je u napetu završnicu. Pobjedu je na kraju uzeo s zadnjom sekundom na satu.

Foto: HRT

- U tijeku vašeg igranja, gdje mi vraćamo lopticu natrag, četiri ili pet sekundi do kraja, i vi ostajete pribrani na pitanju iz astronomije i odgovorite latinskom riječi – to je apsolutno za naklon do poda. Čestitam vam na pobjedi - podijelio je lovac je Dean Kotiga.

Drugu nagradu uzela je Splićanka Neda Kustura, diplomirana ekonomistica. Dvoboj je započela s 1000 eura, a za konačnu nagradu od 5000 eura suočila se s Mladenom, Svenom i Moranom uz 30 sekundi prednosti.

Foto: HRT

Lovce su izazvali i Vedrana Ćosić te Dean Sarapa, no nisu uspjeli doći do pobjede kao drugi natjecatelji.